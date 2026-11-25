53 ବଲରେ 204 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ; ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ 'ଯମରାଜ' ବନାଇଲେ ଜାଡେଜା, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍
Vaibhav Sooryavanshi: ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 24 ନଭେମ୍ବର 2026 ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଏକ ଏଡିଟେଡ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
Published : November 25, 2026 at 3:23 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। UAE ବିପକ୍ଷରେ ACC ମେନ୍ସ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ 2026 ରେ ଖେଳି 15 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ମାତ୍ର 53 ବଲରେ 204 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଜାଦାର ଅନ୍ଦାଜରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଏଡିଟେଡ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ 'ଯମରାଜ'ଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଫଟୋରେ ବୈଭବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ବୈଭବଙ୍କୁ 'ଯମରାଜ' ବନାଇଲେ ଜାଡେଜା
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 24 ନଭେମ୍ବର 2026 ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଏକ ଏଡିଟେଡ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୈଭବଙ୍କୁ 'ଯମରାଜ'ଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ନଜର ଆସୁଛି। UAE ର ବୋଲରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବୈଭବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚୌକା-ଛକାର ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏକ ମଜାଦାର ଟିପ୍ପଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଜାଡେଜାଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
53 ବଲରେ 28 ଛକା, 204 ରନ୍
ଭାରତ A ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଦୋହା ସ୍ଥିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। UAE ଭାରତ A ଆଗରେ 250 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଜବାବରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ।
ସେ ମାତ୍ର 53 ବଲରେ 204 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସ ବଳରେ ଭାରତ A ମାତ୍ର 14.2 ଓଭରରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁକାବିଲାକୁ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତିନେଇଥିଲା। ବୈଭବ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ କୁମାର କୁଶାଗ୍ର ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
A Star i̶s̶ ̶b̶o̶r̶n̶ that 𝗸𝗲𝗲𝗽𝘀 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 🌟 Vaibhav Sooryavanshi never ceases to amaze! 👏 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/aXWuDVnmsx— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ଦ୍ରୁତତମ ଦ୍ୱିଶତକ ମାରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ
ବୈଭବଙ୍କ ଏହି ଇନିଂସର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଗତି। ସେ ମାତ୍ର 28 ବଲରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜେକ୍ ଫ୍ରେଜର-ମ୍ୟାକଗର୍କଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏକି 29 ବଲରେ ଶତକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବୈଭବ 40 ବଲରେ 150 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି 52 ବଲରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ 28ଟି ଛକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚ୍ୟାଡ୍ ବୋୱସ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏକି 2024 ରେ କ୍ୟାଣ୍ଟରବରି ପକ୍ଷରୁ ଓଟାଗୋ ବିପକ୍ଷରେ 103 ବଲରେ 200 ରନ୍ କରିଥିଲେ।
𝗠𝗮𝘆𝗵𝗲𝗺 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻 🤌 Another chapter in the book of records by Vaibhav Sooryavanshi 📚 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/4syvzh6aQx— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ବୈଭବଙ୍କୁ 'ଯମରାଜ'ଙ୍କ ରୂପରେ କାହିଁକି ଦେଖାଇଲେ ଜାଡେଜା?
ଜାଡେଜାଙ୍କ ଫଟୋରେ ବୈଭବଙ୍କୁ 'ଯମରାଜ'ଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖାଇବା ପଛରେ ମଜାଦାର ଅନ୍ଦାଜରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରଶଂସା ଲୁଚି ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତାରେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରଣରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ।
UAE ର ବୋଲରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବୈଭବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲଗାତାର ରନ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଏକ ମଜାଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବୈଭବ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସିନିୟର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।