IPL ଖେଳାଳିଙ୍କ କଟାଯିବ କି ଦରମା? ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବୟାନ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ହଟଚମଟ
IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : March 22, 2026 at 11:59 AM IST|
Updated : March 22, 2026 at 12:04 PM IST
Ashwin Demands Pay Penalty, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ (Role) ସଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ନପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ ଟଙ୍କା କାଟିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନ?
ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନିଲାମରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ ୨୫.୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣି ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି କରିଛି। ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଭରସା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (CA) ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର (Workload) କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୋଲିଂ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଏ, ତେବେ କେକେଆର କ୍ଷତି ସହିବ କାହିଁକି?
ଅଶ୍ୱିନ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ ଶାହରୁଖ ଖାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୨୫ କୋଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ଖେଳାଳି ଆସି କୁହନ୍ତେ କି ମୁଁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଓଭର କିମ୍ବା ୧୦ଟି ବଲ୍ ପକାଇବି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ?"
Ravi Ashwin said : " there is a question about cameron green. will cricket australia allow him to bowl all four overs? that is also a possibility. in this scenario, the australian board is saying to green that he can play in the ipl, but test cricket is very important for us, so… pic.twitter.com/lS6Kz2f4LO— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) March 22, 2026
ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଏହି ଯୁକ୍ତି ପଛରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପିଠିରେ ଆଘାତ ପରେ ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆସେସ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରିନ୍ ୯ଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୬୧.୫ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିନ୍ ୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୩.୧ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ ପୂରା ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଯଥା ହେବ ବୋଲି ଅଶ୍ୱିନ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କେବଳ ଦୁଇ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିରୁ ଅନ୍ତତଃ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କଟାଯିବା ଦରକାର।"
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଜରୁରୀ
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି କଟକଣା ଆସେ, ତେବେ ଦଳ ପାଖରେ ଦରମା କାଟିବାର ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ୍।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ କେକେଆର ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ ପଡ଼ିଆରେ କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ନାହିଁ।