'କେବଳ ଏକ ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍...' ଧୋନିଙ୍କ ଆଇପିଏଲ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନ କଲେ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଆଇପିଏଲ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : May 6, 2026 at 7:18 PM IST
Ashwin On MS Dhoni, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଏହା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମତରେ ଧୋନି ଚଳିତ ସିଜନରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ସେ କେବଳ ଏକ ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିପାରନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଇ ୫ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନିଜର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦଳ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଧୋନିଙ୍କ ବିନା ହିଁ କରିଛି। ଯିଏ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି।
ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଳର କମ୍ବିନେସନରେ ଧୋନିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି- "ଯଦି ଧୋନି ଆସନ୍ତି ତେବେ ଦଳର କମ୍ବିନେସନ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ଯଦି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଦୁଇଟିରେ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିପାରେ।"
“If MS Dhoni comes, then the combination will be changed. It becomes very difficult, so I think there are very slim chances of making a comeback.
ଧୋନି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସିଏସକେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅନେକ ଥର ସଂକେତ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡେ'ରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନେଟ୍ସରେ କେବେ କେବେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସିଜନ ଆରମ୍ଭରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ନିଜର ଲୟ ଫେରି ପାଇଛି, ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ମିଡ୍-ସିଜନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସମୟରେ ଦଳର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ିବାର ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଧୋନିଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ଓଭରସିଜ୍ (ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି) କମ୍ବିନେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
MS धोनी पर रवि अश्विन का ज़बरदस्त बयान:— Vatsala Singh (@_vatsalasingh) May 5, 2026
“मैं यह सीधे-सीधे कहूँगा—अगर CSK टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो शायद धोनी खेलेंगे। उससे पहले, यह मुमकिन नहीं है।” pic.twitter.com/GKFFID8mi9
ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ସିଏସକେ?
କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏସକେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରୁ ପ୍ରାୟ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ବିଜୟ ପରେ ଦଳର ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦଳ ଟପ୍-୫ ରେସରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏସକେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ମଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମଇ ୧୫ ତାରିଖରେ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦଳକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଦେବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ।