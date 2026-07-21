ETV Bharat / sports

'ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି', ଅଶ୍ୱିନ କହିଲେ ଏହା ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କେହି ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

R Ashwin on Rohit Virat
ବିରାଟ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଅଶ୍ୱିନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 12:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

R Ashwin on Rohit Virat: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ନିକଟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଏକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା କି ଲର୍ଡସଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଘଟି ନଥିଲା। ଯାହା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ଆର ଅଶ୍ୱିନ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କେହି ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଆର ଅଶ୍ୱିନ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଆର ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେହି ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି, "ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କେହି ଟଚ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖେଳିପାରିବେ। ରୋହିତ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ।"

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୧୧ ଏବଂ ୨୬ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୧ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ, ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ରୋହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସିଲେକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଲର୍ଡସଠାରେ ସେ ୩୮୮ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ୧୧୦ଟି ବଲରେ ୧୩୮ ରନର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।

ଅବସର ଖବରକୁ ନେଇ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର କାମ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ତାହା ଜାରି ରଖିବି। ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି, ମୋତେ ଏହା ହିଁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କରିବା ଚାଲୁ ରଖିବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଡେବ୍ୟୁ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଏଭଳି ବାହ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରହିବି, ଏହା ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ ଏଥିରେ କିଛି ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା, ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ୩ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

TAGGED:

RAVICHANDRAN ASHWIN STATEMENT
VIRAT KOHLI FORM
ROHIT SHARMA RETIREMENT
ଆର ଅଶ୍ୱିନ
R ASHWIN ON ROHIT VIRAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.