ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଭାରୀ ଓଜନ ଉଠାଇଲେ ଏହି ଆଥଲେଟ୍, ଭାଙ୍ଗିଲେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡେଡ୍ଲିଫ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ରାଉଲ୍ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Published : September 6, 2026 at 2:09 PM IST
World Deadlift Championship 2026: ବର୍ମିଂହାମର ୟୁଟିଲିଟା ଏରିନା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡେଡ୍ଲିଫ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ରାଉଲ୍ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମେକ୍ସିକୋର ରାଉଲ୍ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଡେଡ୍ଲିଫ୍ଟରେ ୫୧୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋରେସ୍ ହାଫଥୋର ବ୍ୟୋର୍ନସନଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୫୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୋର୍ନସନ ୫୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମର ଏହି ଡେଡ୍ଲିଫ୍ଟ ରେକର୍ଡ ୨୦୨୫ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡେଡ୍ଲିଫ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କରିଥିଲେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରାଉଲ୍ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ବିଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଡେଡ୍ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମାନ୍ୟତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡେଡ୍ଲିଫ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ୫୦୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ସେ ତାହା କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାହାକୁ ବି ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ହାଫଥୋର ବ୍ୟୋର୍ନସନଙ୍କ ୫୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ସଫଳତାର ସହ ବାରବେଲ୍ ଉଠାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସାରା ହଲ୍ କରତାଳିର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା।
🚨 NEW WORLD RECORD! 🇲🇽🔥— The Sports Pulse (@Tsportspulse) September 5, 2026
Mexican strongman Raul Flores has shattered the deadlift world record with an insane 511kg (1,126.6 lbs) lift!
He surpasses Hafþór Björnsson’s 510kg record set in 2025.
THE NEW KING OF THE DEADLIFT!
🎥 via @GiantsLiveWSM pic.twitter.com/MEythr9Rg4
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ଇତିହାସରେ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଏପରି ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଧା ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ୫०० କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋରେସ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଡି ହଲ୍ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏଡି ହଲ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ହାଫଥୋର ବ୍ୟୋର୍ନସନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯିଏ ୫୦୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ଏହି ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
ହାଫଥୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ନିଜ ରେକର୍ଡକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ହାଫଥୋର ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ହାଫଥୋର ୫୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହାଫଥୋର ନିଜର ହିଁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷର ଆଥଲେଟ୍ ରାଉଲ୍ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
¡ORGULLO MEXICANO! 🇲🇽🔥— ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 6, 2026
💪 Raúl Flores rompe el récord mundial en peso muerto, cargando un total de 511 kg.
📷 Giants Live pic.twitter.com/Y3XVpSI9Lh
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଡେଡ୍ଲିଫ୍ଟ କରିଥିବା ଟପ୍ ୫ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ତାଲିକା:
- ରାଉଲ୍ ଫ୍ଲୋରେସ୍ : ୫୧୧ କିଲୋଗ୍ରାମ
- ହାଫଥୋର ବ୍ୟୋର୍ନସନ: ୫୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ
- ଏଡି ହଲ୍: ୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ
- ରୌନୋ ହେନଲା: ୪୭୬ କିଲୋଗ୍ରାମ
- ଇଭାନ୍ ମକାରୋଭ୍: ୪୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ