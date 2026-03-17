କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍: ଶୋକରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଲେ ରଶିଦ୍ ଖାନ୍, ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ କଲେ ଏହି ନିବେଦନ
Published : March 17, 2026 at 9:38 AM IST
Rashid Khan Slams Pakistan, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ (Air Strike) ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର ରଶିଦ୍ ଖାନ୍ ନିଜର ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
"ଶିଶୁ ଓ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପରାଧ" - ରଶିଦ୍
ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଶିଦ୍ ଖାନ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "କାବୁଲରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ। ଜାଣିଶୁଣି ହେଉ ବା ଭୁଲରେ, ଲୋକଙ୍କ ଘର, ସ୍କୁଲ୍ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା କେବେବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ଏଭଳି ରକ୍ତପାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।"
I am deeply saddened by the latest reports of civilian casualties as a result of Pakistani airstrikes in Kabul. Targeting civilian homes, educational facilities or medical infrastructure, either intentional or by mistake, is a war crime. The sheer disregard for human lives,… pic.twitter.com/DbFRRh2qAJ— Rashid Khan (@rashidkhan_19) March 16, 2026
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଘୃଣା ହିଁ ବଢ଼ାଇବ। ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଜାତିସଂଘ (UN) ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରଶିଦ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିଛୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ।"
ମହମ୍ମଦ ନବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ
କେବଳ ରଶିଦ୍ ନୁହନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ନବୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 'X' (ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ରାତିରେ କାବୁଲର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମା’ମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲେ। ରମଜାନର ୨୮ତମ ରାତିରେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା।"
Tonight in Kabul, hope was extinguished at a hospital. Young men seeking treatment were murdered in a bombing by the Pakistani military regime. Mothers waited at the gates, calling their sons’ names. On the 28th night of Ramadan, their lives were cut short. pic.twitter.com/p12617D4de— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) March 16, 2026
ଆରୋପକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ପାକିସ୍ତାନ
ଅନ୍ୟପଟେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି।