T20 Ranking: ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇ ବି ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ହରାଇଲେ ବରୁଣ, ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଭିଷେକ-ଇଶାନଙ୍କ ଜଲୱା!
ICC Rankings: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ଆଇସିସି (ICC) ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Published : March 11, 2026 at 3:01 PM IST
ICC T20I Rankings: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ଆଇସିସି (ICC) ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଲିଂରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳର ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି।
ବରୁଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ରସିଦ୍ ଖାନ୍
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର ରସିଦ୍ ଖାନ୍ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଟି-୨୦ ବୋଲର ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ରସିଦ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଗଣନା ଏବଂ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବରୁଣଙ୍କୁ ଏହି ସେଟବ୍ୟାକ୍ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
🚨 𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 🚨— Sportskeeda (@Sportskeeda) March 11, 2026
Afghanistan star spinner Rashid Khan is now the new No.1 T20I bowler in the latest ICC rankings, overtaking Varun Chakaravarthy! 🇦🇫🌟#RashidKhan #T20Is #ICC #Sportskeeda pic.twitter.com/JjYDQ3b1TO
ବୁମ୍ରା-ଅକ୍ଷରଙ୍କ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ
ଭାରତର ବିଜୟର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ମାତ୍ର ୬.୨୧ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ବଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୬ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୭ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଦିଲ ରସିଦ୍ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ତାରକାମାନେ ନିଜର ଶାଣିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜରିଆରେ ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ କରିଛନ୍ତି।
India’s #T20WorldCup batting core climbs higher while a seasoned spinner reclaims the top spot 💪— ICC (@ICC) March 11, 2026
More from the latest ICC Men's Rankings update ⬇️https://t.co/cXPm03qnhp
ଅଭିଷେକଙ୍କ ଗାଦି ଉପରେ ଇଶାନଙ୍କ ନଜର
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୮୭୫ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଶନ। ଇଶାନ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଏବେ ୮୭୧ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଷେକ ଓ ଇଶାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୪ ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଶାନ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟର ହେବାର ସୁଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି।
- 875 RATING FOR ABHISHEK SHARMA.— Johns. (@CricCrazyJohns) March 11, 2026
- 871 RATING FOR ISHAN KISHAN.
TOP 2 RANKED T20 BATTERS IN THE WORLD - THE POWERHOUSE 😍 pic.twitter.com/gUAHFBo7lD
୧୮ ପାହ୍ୟା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ସଞ୍ଜୁ
ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ବିଶ୍ୱକପର ଶେଷ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ୮୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ଏକାଥରକେ ୧୮ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଙ୍କିଂରେ ୨୨ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଓ ତିଲକଙ୍କୁ ଝଟକା
କିଛି ଖେଳାଳି ଉପରୁ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହରାଇ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।