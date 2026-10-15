ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି: ଗୁଜରାଟଠାରୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା
Ranji Trophy: ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍-ସି ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟଠାରୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା।
Published : October 15, 2026 at 10:42 AM IST
Ranji Trophy: ରାଜ୍ୟର ଅଗଣିତ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଟିମ୍ ପୁଣିଥରେ ନିରାଶ କରିଛି। ଚଳିତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦଳରେ ନୂଆ କୋଚ୍ ସହିତ ଅନେକ ନବାଗତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତଥାପି କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ରଣଜୀ ୨୦୨୬-୨୭ ସିଜିନର ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପରାଜୟର ଶିକାର ହୋଇଛି।
ଗୁଜରାଟର ଅହମଦାବାଦଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚଳିତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍-ସି ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଓଡ଼ିଶା ମାତ୍ର ୧୬୧ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହଫଳରେ ଘରୋଇ ଗୁଜରାଟ ଦଳ ପାଇଥିବା ୪୭ ରନର ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ପୂର୍ବ ସ୍କୋର ୧୧୯ ରନ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ରୁ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଆଶା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୁଜରାଟର ସ୍ପିନର୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦେଶାଇଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାଟରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଇଦାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳର ସ୍ଥିତି ଅତି ଶୋଚନୀୟ ନଜର ଆସିଥିଲା।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦେଶାଇଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଜାଦୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବୋଲର ମାତ୍ର ୩୬ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଦଳ ମାତ୍ର ୪୬.୧ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୧୬୧ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
TOUGH RESULT, STRONGER COMEBACK AWAITS! 💪🏏 The result didn’t go our way against Gujarat, but the fight continues! Odisha will regroup, rise stronger, and return with renewed determination in the next match. 🔥 Here’s the match summary of Odisha vs Gujarat in the Ranji Trophy 2026–27. We learn, we fight, we bounce back! 💙 #ranjitrophy #odishacricket #bcci #domesticseason #odishacricketassociation— Odisha Cricket Association (@cricket_odisha) October 14, 2026
ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବାଧିକ ୬୫ ରନ୍ର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ, ନିନାଦ ରାଠଭା ୫୩ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗାତର ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଗୁଜରାଟ ସମ୍ମୁଖରେ ମାତ୍ର ୪୭ ରନ୍ର ଏକ ଛୋଟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟର ଓପନର୍ମାନେ କୌଣସି ଚାପ ନ ନେଇ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେଶାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦଳ ପାଇଁ ଅପରାଜିତ ୩୭ ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ବିଜୟୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟର ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର୍ ଅର୍ଜନ ନାଗୱାସୱାଲା ମଧ୍ୟ ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ୩୩ ରନ୍ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୩୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୩୯ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରି ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ପରେ ଗୁଜରାଟ ଏବେ ମୋଟ ୭ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନାହିଁ।