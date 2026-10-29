Ranji Trophy: ବେଙ୍ଗଲ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବଡ଼ ବିଜୟ; ବିହାରକୁ ହରାଇଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
Ranji Trophy Results: ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗଲ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାରକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ହରାଇଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ।
Published : October 29, 2026 at 8:37 PM IST
Ranji Trophy Match Results: ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି 2026 ରେ ହରିୟାଣା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତନୁଷ କୋଟିଆନ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପେଲ୍ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେ 81 ରନ୍ ଦେଇ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହ ମୁମ୍ବାଇକୁ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ବଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରୁପ୍-ଡି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରିୟାଣାକୁ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରି ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ମାତ୍ର 97 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀ (ଅପରାଜିତ 67) ଓ ଦିବ୍ୟାଂଶ ସକ୍ସେନା (ଅପରାଜିତ 30) ମାତ୍ର 10.4 ଓଭରରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସହ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ମୁମ୍ବାଇ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 430ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ହରିୟାଣା ମାତ୍ର 270 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳକୁ ଫଲୋଅନ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହରିୟାଣା ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଦୁଇ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 73 ରନ୍ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋଟ 256 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହରିୟାଣା ତରଫରୁ ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ (44), ସାମନ୍ତ ଜାଖର (40) ଓ ଅନୁଜ ଠକରାଲ (ଅପରାଜିତ 40) ହିଁ ଏହି ମନ୍ଥର ପିଚ୍ରେ କିଛି ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ।
ଆସାମକୁ ହରାଇଲା ସୌରାଷ୍ଟ୍ର
ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ପାର୍ଥ ଭୂତ ଆସାମ ବିପକ୍ଷରେ 18 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 17 ରନ୍ ଦେଇ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭୂତଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଏବଂ 12 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଭୂତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ନିଜର 8 ୱିକେଟ୍ର ରେକର୍ଡ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
Top 5 performers – Ranji Trophy Round 3 🔥 Standout shows of the round 1. Ayush Badoni (Delhi) • Unbeaten 210 (228 balls) vs Jharkhand • Second successive double hundred • 334-run stand with Sumit Mathur 2. Saransh Jain (MP) • 13/89 (7/40 & 6/49) vs Bihar • Reached 200 first-class wickets • MP won by an innings & 174 runs 3. Salil Arora (Punjab) • 151 (268 balls) vs Hyderabad • Fourth first-class century • Player of the Match 4. Shahbaz Ahmed (Bengal) • 121 & 4 wickets vs Kerala • Helped Bengal to 287-run win 5. Angkrish Raghuvanshi (Mumbai) • Maiden Ranji hundred + 67* • Key role in Mumbai’s 10-wicket win— Cricket Hub (@Anurag9793) October 29, 2026
କେରଳକୁ 287 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ବେଙ୍ଗଲ
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଗ୍ରୁପ୍-ସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲ କେରଳକୁ 27 ରନ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରମାଣିକ ବେଙ୍ଗଲ ବିଜୟର ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ, ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 51 ରନ୍ ଦେଇ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 350 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ କେରଳ ଦଳ 141 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 198 ରନ୍ କରି କେରଳ ସମ୍ମୁଖରେ 408 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା।
କେରଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 120 ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ପ୍ରମାଣିକ କେରଳର ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଓ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କେରଳ ପକ୍ଷରୁ ଏମ୍ଡି ନିଧିଶ 33ରନ୍ କରି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଆଜହାରୁଦ୍ଦିନ 26 ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଦର୍ଭ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କଲେ ବଡ଼ ବିଜୟ
ବିଦର୍ଭ ଗୋଆକୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଏବଂ 27 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ହର୍ଷ ଦୁବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 38 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଆର ଇନିଂସକୁ 195ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତ୍ରିପୁରାକୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଏବଂ 116 ରନ୍ରେ ହରାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଗୋପାଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 36 ରନ୍ ଦେଇ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିପୁରା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 180 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ବିହାର ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଏବଂ 174 ରନ୍ରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସାରାଂଶ ଜୈନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ମୋଟ 13ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।