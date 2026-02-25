ETV Bharat / sports

Ranji Trophy Final: ରଣଜୀ ଫାଇନାଲରେ 'ମାଡ଼ପିଟ୍'! ଅମ୍ପାୟାର କଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

Paras Dogra KV Aneesh Fight: ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ (ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୫) ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଖେଳାଳିମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।

Paras Dogra KV Aneesh Fight
ରଣଜୀ ଫାଇନାଲରେ 'ମାଡ଼ପିଟ୍'! (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Ranji Trophy Final: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ (ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୫) ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଖେଳାଳିମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଅଧିନାୟକ ପାରସ ଡୋଗ୍ରା ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି (ହେଡବଟ୍)। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?

ବୁଧବାର ହୁବଳୀରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଇନିଂସର ୧୦୧ତମ ଓଭର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣାଙ୍କ ଏକ ବଲ୍ ପାରସ ଡୋଗ୍ରାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ବାଜି ଚୌକା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବଲ୍ ପଛରେ ଥିବା ବେଳେ, ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଡୋଗ୍ରା ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ ସିଲି ପଏଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫିଲ୍ଡର କେ.ଭି. ଅବନୀଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।

ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ଡୋଗ୍ରା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଅବନୀଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ବଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁହେଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିନଥିଲା।

ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ

ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ତୁରନ୍ତ ଡୋଗ୍ରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଓ ଅବନୀଶଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ।

କାହିଁକି ରାଗିଲେ ପାରସ ଡୋଗ୍ରା?

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅବନୀଶ ବାରମ୍ବାର ଡୋଗ୍ରାଙ୍କୁ କିଛି କହି ‘ସ୍ଲେଜିଂ’ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆହତ ହୋଇ ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଡୋଗ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡୋଗ୍ରା ହାତ ଟେକି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ୧୫୦ ଓଭର ପରେ ୫୦୫/୬ (ଖବର ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ସ୍କୋର କରିଛି। ୟବର ହାସନ ୧୫୦ ବଲ୍ ରୁ ୮୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମ ପୁନ୍ଦିର ୨୪୭ ବଲ୍ ରୁ ୧୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅବଦୁଲ ସମାଦ ୧୦୪ ବଲ୍ ରୁ ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୫୯ ରନ୍ ରେ କହ୍ନେୟା ୱାଧାୱାନ ୭୦ ରନ କିର ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଯିଏ ନିକଟରେ ୧୦,୦୦୦ ରଣଜୀ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ, ସେ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବିସିସିଆଇ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

