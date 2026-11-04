ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ହଙ୍ଗାମା! ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ, ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ
Ranji Trophy: ମେଘାଳୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦର ଶିକାର ହୋଇଛି।
Published : November 4, 2026 at 11:56 AM IST
Ranji Trophy Controversy: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଳୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦର ଶିକାର ହୋଇଛି। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଠିକ୍ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଦଳକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।
‘ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିଥିବା ଦଳକୁ ମେଘାଳୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (MCA)ର ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଚୟନ କରିଥିଲା। ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଜେମ୍ସ ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି। ଆସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ପାଦକ ରେନଲ୍ଡ ଖରକାମନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ଚାପି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଆରୋପ ଲାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜେମ୍ସ ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସମ୍ପାଦକ ଖରକାମନୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାଙ୍ଗମା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଚୟନ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଦଳ ସେତେବେଳକୁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷ କରିସାରିଥିଲା। ଖେଳାଳିମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଅରିନ୍ଦମ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ଠାରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ବୋଲି ରେଫରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଦଳକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
MEGHALAYA CRICKET HIT BY MAJOR INFIGHTING Meghalaya's Ranji Trophy campaign has been thrown into turmoil, with the entire team suspended and replaced just a day before its Plate Group clash against Nagaland. According to The Indian Express, the Meghalaya Cricket Association's Apex Council selected the original squad, which was involved in a dispute with board president James Sangma over the suspension of secretary Rayonald Kharkamni amid allegations of covering up sexual harassment complaints. The High Court subsequently upheld Sangma's suspension and declared resolutions passed under Kharkamni illegal, prompting Sangma's faction to pick a fresh team. The Apex Council's players had already practised and attended the pre-match meeting, with the referee assuring them they could play after the BCCI accepted their team. However, they were later informed that the High Court had declared their squad invalid and they would not take the field. #RanjiTrophy #MeghalayaCricket #IndianCricket #BCCI #CricketNews #SportsNews— Diganta Guha (@diganta_guha) November 3, 2026
ମେଘାଳୟର ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ସମୟରେ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଧମକ ବାବଦରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରେଫରିଙ୍କୁ ନିଜର ହୋଟେଲ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ BCCIର ମଞ୍ଜୁରୀ କ୍ରମେ ଏକ ନୂଆ ଦଳର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୁଣା ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ପରଦିନ ସକାଳେ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୋଲିସକୁ ଡକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଜେମ୍ସ ସାଙ୍ଗମା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା।
ମେଘାଳୟର ଅଣ୍ଡର-23 ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସିକ୍କିମରୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେଘାଳୟର ସିନିୟର ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି।