ରଣଜୀରେ ପୁଣି ଓଡିଶାର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବାରବାଟୀରେ ଆନ୍ଧ୍ରଠୁ ଇନିଂସ ପରାଜୟ

କଟକ ବାରବାଟୀ ରଣଜୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶୋଚନୀୟ ଇନିଂସ ପରାଜୟ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଓ 50 ରନ୍‌ରେ ହାରିଲା ଓଡ଼ିଶା ।

Odisha Suffer an innings and 50 runs Defeat Vs Andhra At Barabati Stadium
Odisha Suffer an innings and 50 runs Defeat Vs Andhra At Barabati Stadium (Odisha cricket association official 'X' handle)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 3:08 PM IST

2 Min Read
କଟକ: ପୁଣି ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ । କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନିଂସ ପରାଜୟ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଓ 50 ରନ୍‌ରେ ହାରିଲା ଓଡ଼ିଶା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର 475 ରନ୍‌ ଜବାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 151 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 274ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ପରେ ଫଲୋଅନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା । ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଓଡିଶା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 7 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 475 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେକ୍ ସରିଦ୍ 140 ରନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଲିଥିଲେ । ଏହାର ଜବାବରେ ଓଡିଶା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାତ୍ର 151 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହେବା ସହିତ ଫଲୋଅନ୍ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭଲ ଆମ୍ଭ କରିଥିଲା ଓଡିଶା ହେଲେ ପରାଜୟ ଏଡାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଓଡିଶା ଟିମ୍ ।

ଶେଷ ଦିନରେ ମାତ୍ର 84 ରନରେ ଖସିଲା 8 ଓ୍ବିକେଟ-

ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 2ଟି ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 190 ରନ ସ୍କୋର କରି ପରାଜୟ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଓ୍ବିକେଟ 66 ରନରେ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ୍ବିକେଟ 176 ରନରେ ପଡିଥିଲା । ହେଲେ ଶେଷ ଦିନରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓଡିଶା ବ୍ୟାଟର । 4ର୍ଥ ଦିନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ମାତ୍ର 8 ରନ ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର । 198 ରନରେ 3ୟ ଓ୍ବିକେଟ ପଡିଥିବେ ବେଳେ 274 ରନରେ ଆଲାଉଟ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍ । ଗୌରବ ଚୌଧୁରୀ 80, ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ 36, ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ 63, ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର 13, ଅଧିନାୟକ ସୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି 16, ରାଜେଶ ଧୂପର 38 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଲୋୟର ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶେଷରେ ଓଡିଶା-

ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶେଷରେ ରହିଛି ଓଡିଶା । ଦଳ 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ 2ଟି ପରାଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ସହିତ ମାତ୍ର ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି । ବାରବାଟୀରେ ଖେଳିଥିବା 2ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି ଓଡିଶା । ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଖେଳିଥିବା ମ୍ୟାଚ ଡ୍ର ରଖିଥିଲା ଓଡିଶା । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ବରୋଦା ଠାରୁ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ହାରିଥିଲା ଓଡିଶା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ODISHA VS ANDHRA ELITE GROUP A
BARABATI STADIUM CUTTACK
ODISHA CRICKET ASSOCIATION
ANDHRA WON BY AN INNINGS
RANJI TROPHY ELITE 2025

