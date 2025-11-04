ରଣଜୀରେ ପୁଣି ଓଡିଶାର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବାରବାଟୀରେ ଆନ୍ଧ୍ରଠୁ ଇନିଂସ ପରାଜୟ
କଟକ ବାରବାଟୀ ରଣଜୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶୋଚନୀୟ ଇନିଂସ ପରାଜୟ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଓ 50 ରନ୍ରେ ହାରିଲା ଓଡ଼ିଶା ।
Published : November 4, 2025 at 3:08 PM IST
କଟକ: ପୁଣି ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ । କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନିଂସ ପରାଜୟ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଓ 50 ରନ୍ରେ ହାରିଲା ଓଡ଼ିଶା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର 475 ରନ୍ ଜବାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 151 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 274ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ପରେ ଫଲୋଅନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା । ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଓଡିଶା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 7 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 475 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେକ୍ ସରିଦ୍ 140 ରନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଲିଥିଲେ । ଏହାର ଜବାବରେ ଓଡିଶା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାତ୍ର 151 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହେବା ସହିତ ଫଲୋଅନ୍ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭଲ ଆମ୍ଭ କରିଥିଲା ଓଡିଶା ହେଲେ ପରାଜୟ ଏଡାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଓଡିଶା ଟିମ୍ ।
ଶେଷ ଦିନରେ ମାତ୍ର 84 ରନରେ ଖସିଲା 8 ଓ୍ବିକେଟ-
ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 2ଟି ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 190 ରନ ସ୍କୋର କରି ପରାଜୟ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଓ୍ବିକେଟ 66 ରନରେ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ୍ବିକେଟ 176 ରନରେ ପଡିଥିଲା । ହେଲେ ଶେଷ ଦିନରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓଡିଶା ବ୍ୟାଟର । 4ର୍ଥ ଦିନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ମାତ୍ର 8 ରନ ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର । 198 ରନରେ 3ୟ ଓ୍ବିକେଟ ପଡିଥିବେ ବେଳେ 274 ରନରେ ଆଲାଉଟ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍ । ଗୌରବ ଚୌଧୁରୀ 80, ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ 36, ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ 63, ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର 13, ଅଧିନାୟକ ସୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି 16, ରାଜେଶ ଧୂପର 38 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଲୋୟର ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶେଷରେ ଓଡିଶା-
ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶେଷରେ ରହିଛି ଓଡିଶା । ଦଳ 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ 2ଟି ପରାଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ସହିତ ମାତ୍ର ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି । ବାରବାଟୀରେ ଖେଳିଥିବା 2ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି ଓଡିଶା । ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଖେଳିଥିବା ମ୍ୟାଚ ଡ୍ର ରଖିଥିଲା ଓଡିଶା । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ବରୋଦା ଠାରୁ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ହାରିଥିଲା ଓଡିଶା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରଣଜୀ ସିଜିନ ଆରମ୍ଭରୁ ନିରାଶ କଲା ଓଡିଶା, ବାରବାଟୀ ଲଢେଇ ଜିତିଲା ବରୋଦା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ