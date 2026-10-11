ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ: ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଓହରିଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
Ranji Trophy: ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Published : October 11, 2026 at 5:21 PM IST
Ranji Trophy Controversy: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଭିଯାନକୁ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦଳ ଆଜି (୧୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬) ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଖରେ ଦଳ ଚୟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାକି ରହିନାହାନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୨୦୨୬-୨୭ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜନ୍ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। ଯାହା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିକିମ୍ ବିପକ୍ଷ ବୀନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିନଥିଲା।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା
ଅରୁଣାଚଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏହି ସଙ୍କଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ନବମ ବିବେକଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ଗୁଆହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଇଟାନଗର ବେଞ୍ଚ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଇନଗତ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜୁନିୟର ଘରୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗିଦାରୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। କାରଣ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଦଳ ଚୟନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
🚨BREAKING : Arunachal Pradesh To Miss Ranji Trophy And CK Nayudu Trophy Season Openers - Arunachal Pradesh will miss their Ranji Trophy Plate Division opener against Nagaland on October 11 in Ahmedabad, as well as their CK Nayudu Trophy opener against Meghalaya on October 12. - The issue stems from a dispute over Arunachal Cricket Association (ARCA) elections, which has reached the courts. @cricbuzz— TheWicketReport (@WicketReport) October 11, 2026
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି, "ଅରୁଣାଚଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଆହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଇଟାନଗର ବେଞ୍ଚ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏବଂ ସେହି ବେଞ୍ଚ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ, ଅରୁଣାଚଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଞ୍ଚ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟ ଆସିବା ବାକି ଅଛି। ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ବୋର୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୀନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦଳ ଗଠନ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।"
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଫୋର୍ଫିଟ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟତା ଲାଗିରହେ, ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ଘରୋଇ ସିଜନ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଭାଗିଦାରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଆସୋସିଏସନ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ସେତେବେଳେ ବିବାଦଘେରକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍ଥା - ଲୋୟର ସିଆଙ୍ଗ, ଅପର ସୁବନସିରି, କାମଲେ, ତୱାଙ୍ଗ, ୱେଷ୍ଟ ସିଆଙ୍ଗ ଏବଂ ପାପୁମ୍ ପାରେ - ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ଗଠନ ବିନା ହିଁ ନିଜର ବୈଧତା ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।