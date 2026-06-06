ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ ଆର. ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟାଇଟଲ୍
ନରୱେ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ ଆର. ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ।
Published : June 6, 2026 at 3:23 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚେସ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ ଆର. ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଶୁକ୍ରବାର ଜର୍ମାନୀର ଭିନସେଣ୍ଟ କୀମରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନରୱେ ଚେସ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚେସ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ । ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ଏପରି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଯାହା 2013 ମସିହାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଡି ଗୁକେଶଙ୍କ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । ନରୱେ ଚେସ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
🇮🇳 PRAGGNANANDHAA IS THE NORWAY CHESS CHAMPION 2026 👏👏👏#NorwayChess— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
📷 Norway Chess / Tor Nilssen & Kjetil V. Tveito pic.twitter.com/cFEQudz2Em
ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ କେବଳ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟାଇଟଲ ଜିତି ନଥିଲେ, ବରଂ 100,000 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ₹95 ଲକ୍ଷ) ର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଜୟ, ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡ୍ର' ସହିତ ମୋଟ 18 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା:
ନରୱେ ଚେସ୍ ଜିତିବା ସହିତ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା 7 ଥର ନରୱେ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ମ୍ୟାଗନସ୍ କାର୍ଲସେନଙ୍କୁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇ ଥର ପରାସ୍ତ କରିବା । କାର୍ଲସେନ 13 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦା 15 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ପଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 18ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ୱେସ୍ଲି ସୋ, ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ 15.5 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଆଗୁଆ ଥିଲେ, ଇରାନୀ ଜନ୍ମିତ ଫରାସୀ ଖେଳାଳି ଆଲିରେଜା ଫିରୋଜାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଖେଳ ଡ୍ର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଆର୍ମାଗେଡନ୍ ଟାଇ-ବ୍ରେକରକୁ ଯାଇଥିଲା।
ଯଦିଓ ୱେସ୍ଲି ସୋ ଆର୍ମାଗେଡନ୍ ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1.5 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ପଏଣ୍ଟ 17 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଧାଙ୍କ 18 ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଛରେ ଥିଲା। ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଆଶାରେ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଆଲିରେଜା 15.5 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
Pragg couldn’t realize that he won Norway Chess 2026! 🤯🏆— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
Congratulations, Pragg! 🥳🔥 #NorwayChess pic.twitter.com/B7un878N6h
ଗୁକେଶଙ୍କ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି:
ଏହି ସମୟରେ, ଗୁକେଶଙ୍କ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ସଫଳତା ବିନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଜାଭୋଖିର ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁକେଶ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ, ପାଞ୍ଚ ପରାଜୟ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଡ୍ର' ସହିତ ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଷଷ୍ଠ ତଥା ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।