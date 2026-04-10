IPL 2026: ଆଜି ଗୁଆହାଟୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ RR ଓ RCB; ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

RR vs RCB: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର (୧୦ ଏପ୍ରିଲ) ଗୁଆହାଟୀର ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ଆଜି ଗୁଆହାଟୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ RR ଓ RCB (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 10:04 AM IST

RR vs RCB IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର (୧୦ ଏପ୍ରିଲ) ଗୁଆହାଟୀର ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଜୟର ଅଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ସେହିପରି ଆରସିବି (RCB) ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଗୁଆହାଟୀର ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାକାର ପିଚ୍ ସପାଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟକୁ ସହଜରେ ଆସିଥାଏ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜୋରଦାର ଚୌକା ଓ ଛକା ବର୍ଷା ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରଆର ଏବଂ ଆରସିବି ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମୁକାବିଲା ହୋଇପାରେ। ତେବେ କାକର ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୧୧-୧୧ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ଆରଆର ୧୫୦ ରନ୍ କରି ମୁମ୍ବାଇକୁ ୨୭ ରନରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଇତିହାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୩୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆରସିବି (RCB) ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରଆର (RR) ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଜିତିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ (No Result) ରହିଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆରସିବିର ପଲ୍ଲା ସାମାନ୍ୟ ଭାରି ରହିଛି।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ କିପର), ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଶିମରନ ହେଟମାୟର, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଶୁଭମ ଦୁବେ, ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରିଟୋରିୟସ, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା, ରବି ସିଂ, ଆଡମ ମିଲ୍‌ନେ, ଦାସୁନ ଶାନାକା, କୁଲଦୀପ ସେନ, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, କ୍ୱେନା ମାଫାକା, ଯୁଧବୀର ସିଂ ଚରକ, ବିଘ୍ନେଶ ପୁଥୁର, ଅମନ ରାଓ ପେରାଲା।

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବିରାଟ କୋହଲି, ଫିଲିପ ସଲ୍ଟ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂ, ଜାକବ ଡଫି, ସୁୟଶ ଶର୍ମା, ଜାକବ ବେଥେଲ, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ଜୋଶ ହାଜଲେଉଡ୍, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ସ୍ୱପ୍ନିଲ ସିଂ, ଜୋର୍ଡାନ କକ୍ସ, ଭିକି ଓସ୍ତୱାଲ, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା, ସାତ୍ୱିକ ଦେଶୱାଲ।

