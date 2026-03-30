ETV Bharat / sports

RR vs CSK: ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ରହିବ ପିଚ୍ ଓ ପାଣିପାଗ

RR vs CSK: ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସିଜିନର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

IPL 2026 RR vs CSK
ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 RR vs CSK, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ରୋମାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସିଜିନର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁଆହାଟୀର ବର୍ସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଆହାଟୀର ପିଚ୍ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ରହିଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ?

ବର୍ସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସୁହାଏ। ଏଠାକାର ନାଲି ମାଟି ପିଚ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରନ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ତଥାପି ପିଚ୍‌ରେ ଘାସର ଏକ ପତଳା ସ୍ତର ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପେସ୍ ବୋଲରମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି।

ଟସ୍‌ର ଭୂମିକା: ରାତିରେ କାକର (Dew) ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଅଧିନାୟକ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍: କିଏ ଆଗରେ?

ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚେନ୍ନାଇ ୧୬ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ୧୫ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଶେଷ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ୪ଟି ଜିତି ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି।

ନଜରରେ ରହିବେ ଏହି ସବୁ ଖେଳାଳି

ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅନେକ ଯୁବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ:

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ: ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ସହ ଯୁବ ସେନସେସନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍: ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ସିଏସକେ। ଏହାସହ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ନୂଆ ଚେହେରା ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।

ଦୁଇ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଦଳ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିମରନ ହେଟମାୟର, ଦାସୁନ ଶାନାକା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଆଦାମ ମିଲ୍ନେ, ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂ ଚରକ, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ଶୁଭମ ଦୁବେ, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, କୁଲଦୀପ ସେନ, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, କ୍ୱେନା ମାଫାକା, ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରିଟୋରିୟସ, ବିଘ୍ନେଶ ପୁଥୁର, ରବି ସିଂ, ଅମନ ରାଓ ପେରାଲା, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ CSK ଦଳ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ, ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ (ଅଧିନାୟକ), ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜେମି ଓଭରଟନ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ, ମ୍ୟାଟ ହେନେରୀ, ଅନଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ଅକିଲ ହୋସେନ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ଏମଏସ ଧୋନି, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ, ଶ୍ରେୟସ ଗୋପାଳ, ରାହୁଲ ଚହର, ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଅମାନ ଖାନ, ଗୁରଜାପନୀତ ସିଂ, ଜାକାରୀ ଫୋଲ୍କସ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର।

TAGGED:

RR VS CSK PITCH REPORT
IPL 2026 MATCH 3
IPL 2026
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬
IPL 2026 RR VS CSK TODAY MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.