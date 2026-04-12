ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ-ରୋମି ଭିନ୍ଦରଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍, BCCI ନେବ ଆକ୍ସନ?

Rajasthan Royals: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି।

IPL 2026 Controversy
ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 12, 2026 at 3:38 PM IST

IPL 2026 Controversy, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ରମାଗତ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏପ୍ରିଲ ୧୦ରେ ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିନ୍ଦର (Romi Bhinder) ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଭାଇରାଲ୍ କ୍ଲିପ୍‌ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ରୋମି ଭିନ୍ଦର ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ବସି ମୋବାଇଲ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ରାଜସ୍ଥାନ ପାଳିର ୧୧ତମ ଓଭର ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍‌କୁ ଫେରିଥିଲେ।

ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ଲେୟାର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏରିଆ (PMOA) ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନ, ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର୍ ପରିସର ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରୁମ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ରହିଛି। ତେବେ ଟିମ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସୀମିତ ଭାବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କେବଳ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋମି ଭିନ୍ଦର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ଟିମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାଇଜନ୍ ଅଫିସର (SLO)ଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯାହାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି।

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ଏହା ଦୁର୍ନୀତି ନିରୋଧୀ (ଆଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ୍) ନିୟମ ସହ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ଲେୟାର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏରିଆରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ମ୍ୟାଚ୍‌ର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଜଣେ ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ TOI କୁ କହିଛନ୍ତି, 'ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ମିଡିଆ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନିୟମ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ଫୋନ୍ ଚଲାଇବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି; ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ।'

ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ର ଆଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୟୁନିଟ୍ (ACSU) ର ନଜର ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରୋମି ଭିନ୍ଦରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲଳିତ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏହି ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାଦ ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଇପିଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ଉପରେ ରହିଛି କି ସେ ଏହି ମାମଲାରେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ଭବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଝିରେ ଏହି ମାମଲା ଆହୁରି ବଡ଼ ରୂପ ନେଇପାରେ।

