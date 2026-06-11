ETV Bharat / sports

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା: ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅକୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍

India U19 Squad: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ କମିଟି ଗୁରୁବାର (୧୧ ଜୁନ୍) ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଡେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି।

BCCI Announces India U19 Cricket Team for Sri Lanka Series
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅକୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ (IANS & ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ କମିଟି ଗୁରୁବାର (୧୧ ଜୁନ୍) ଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଉଭୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି-ଡେ ସିରିଜ୍ ହେବ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଦଳରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ୪ ଜୁଲାଇରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ୯ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ୧୩ ଜୁଲାଇରୁ ମଲ୍ଟି-ଡେ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହମ୍ବନଟୋଟାଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମଲ୍ଟି-ଡେ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗାଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କଲୋମ୍ବୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅକୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଡେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ 'ବି' ଦଳର ଅଂଶ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଅନ୍ୱୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ସେ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି।

ଉଭୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାୟଚନ୍ଦାନୀଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରଜତ ବଘେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ମାନବ କୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଆର୍ୟନ ସନ୍ଦେଶ ସକପାଲଙ୍କୁ ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ

ସାଗର ବିର୍କ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାୟଚନ୍ଦାନୀ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଚୌହାନ (ଅଧିନାୟକ), ବିନୀତ ବିକେ, ଅର୍ଜୁନ ରାଜପୁତ, କୁଶାଗ୍ର ଓଝା, ରଜତ ବଘେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅନମୋଲଜିତ ସିଂହ, ବୁଟକୁରୀ ଯଶବୀର ଗୌଡ଼, ରୋହିତ ଅନିଲ ଯାଦବ, ଶାଭିନ ବି, କାବ୍ୟା ପରେଶ ପଟେଲ, ମୋହିତ ଉଲଭା, ଇଶାନ ସୁଦ।

ମଲ୍ଟି-ଡେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ

ସାଗର ବିର୍କ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାୟଚନ୍ଦାନୀ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଚୌହାନ (ଅଧିନାୟକ), ପଟେଲ କୁଶ, ମନଲ ଚୌହାନ, କୁଶାଗ୍ର ଓଝା, ମାନବ କୃଷ୍ଣା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆର୍ୟନ ସନ୍ଦେଶ ସକପାଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହେମଚୁଦେଶନ ଜେ, ବିକେ କିଶୋର, ରୋହିତ ଅନିଲ ଯାଦବ, କାବ୍ୟା ପରେଶ ପଟେଲ, ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସିଂହ, ପ୍ରଣବ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର, ଚିଗୁରୁପତି ଭେଙ୍କଟ।

ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ (ଅଣ୍ଡର-୧୯)

ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ- ୪ ଜୁଲାଇ, ହମ୍ବନଟୋଟା

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ- ୬ ଜୁଲାଇ, ହମ୍ବନଟୋଟା

ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ- ୯ ଜୁଲାଇ, ହମ୍ବନଟୋଟା

ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ (ଅଣ୍ଡର-୧୯)

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍- ୧୩ ରୁ ୧୬ ଜୁଲାଇ, ଗାଲେ

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍- ୨୦ ରୁ ୨୩ ଜୁଲାଇ, କଲୋମ୍ବୋ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୯୬୪ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର! ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି କ୍ରିକେଟର

ନାଇଟ୍‌କ୍ଲବ୍ ବିବାଦ ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ECB

TAGGED:

INDIA U19 SQUAD FOR SRI LANKA
RAHUL DRAVID SON
ANVAY DRAVID
ଭାରତର ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଦଳ
INDIA VS SRI LANKA U19 SQUAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.