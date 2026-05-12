ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ଟିମ୍‌ର ମାଲିକ ହେଲେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼; ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ତୁଲାଇବେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ETPL) ର 'ଡବ୍ଲିନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ମାଲିକ କରାଯାଇଛି।

Rahul Dravid Buys Dublin Guardians
ଟି-୨୦ ଟିମ୍‌ର ମାଲିକ ହେଲେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

European T20 League, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ମହାନ କ୍ରିକେଟର ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ରେ 'ଡବ୍ଲିନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ' ଦଳର ମାଲିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିଗ୍‌ର ସମସ୍ତ ଛଅଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛି। ଏହି ଲିଗ୍‌ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁରୋପ, ବିଶେଷ କରି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିବା।

ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏହି ଭିଜନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, 'ETPL ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ବିକଶିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।'

ଡବ୍ଲିନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ଆର ଅଶ୍ୱିନ

ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ଦଳ 'ଡବ୍ଲିନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ' ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆର ଅଶ୍ୱିନ ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ମତରେ ଡବ୍ଲିନ୍‌ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ବିକାଶର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଲିଗ୍ କାରଣରୁ ୟୁରୋପରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଏହି ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' (The 100) କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।

ଲିଗ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍‌ରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଏଥିରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ଖେଳାଳି ଖେଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଲିଗ୍‌ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଭଳି ରୋମାଞ୍ଚ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲିଗ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯିବ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍

ଏହି ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, କ୍ରିକେଟ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଡଚ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ସହଭାଗିତାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ETPL ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଲିଗ୍‌ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସମେତ ସୌରଭ ବାନାର୍ଜୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା କୌଲ ଏବଂ ଧୀରଜ ମାଲହୋତ୍ରା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଗ୍‌ରେ ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଲିଗ୍‌ର ଛଅଟି ଦଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ

ETPL ରେ ଛଅଟି ସହରର ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହାର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି:

  1. ଡବ୍ଲିନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ (Dublin Guardians): ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼
  2. ଆମଷ୍ଟରଡାମ ଫ୍ଲେମସ (Amsterdam Flames): ଷ୍ଟିଭ୍ ୱା, ଜେମି ଡୱାୟର୍ ଓ ଟିମ୍ ଥୋମାସ୍
  3. ଆଇରିଶ୍ ୱଲ୍‌ଭସ / ବେଲଫାଷ୍ଟ (Irish Wolves / Belfast): ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଏବଂ ରୋହନ ଲୁଣ୍ଡ
  4. ଏଡିନବର୍ଗ କ୍ୟାସଲ ରକର୍ସ (Edinburgh Castle Rockers): କାଇଲ୍ ମିଲ୍ସ ଏବଂ ନାଥନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍
  5. ରୋଟରଡାମ ଡକର୍ସ (Rotterdam Dockers): ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍, ଜଣ୍ଟି ରୋଡ୍ସ ଏବଂ ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍
  6. ଗ୍ଲାସଗୋ କସମିକ୍ (Glasgow Cosmic): କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏବଂ ବିପୁଲ ଅଗ୍ରୱାଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅସଦାଚରଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆରିସିବି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ବିସିସିଆଇ ଲଗାଇଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା

ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା; IPL ଖେଳୁଥିବା ୭ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

TAGGED:

RAHUL DRAVID
DUBLIN GUARDIANS
CRICKET
ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟି୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍
EUROPEAN T20 PREMIER LEAGUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.