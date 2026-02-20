Women’s Asia Cup: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ
Women’s Asia Cup: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ‘ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ’ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ‘ଏ’ ଦଳର ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି।
Published : February 20, 2026 at 11:34 AM IST
Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ‘ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ’ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ‘ଏ’ ଦଳର ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଦଳର ଏହି ବିଜୟରେ ଅଧିନାୟିକା ରାଧା ଯାଦବ ଓ ବୃନ୍ଦା ଦିନେଶ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟିକା ଅନୁଷ୍କା ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟରମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ପୂରା ଦଳ ୧୯.୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୧୮ ରନ୍ କରି ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରାଧା ଯାଦବ ବୋଲିଂରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
𝐅𝐥𝐚𝐰𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 ⭐— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 20, 2026
Now, one last job to finish 🏆#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #ACC pic.twitter.com/YLMacxPMAr
ଶସ୍ତାରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍
ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ମ୍ଯାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମାନେ ଭୁଲ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂରା ଟିମକୁ ୧୯.୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୧୮ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତରଫରୁ ସଞ୍ଜନା କବିଣ୍ଡି ସର୍ବାଧିକ ୩୫ ବଲ୍ରେ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ଶଶିନି ଗିମହାନି ମଧ୍ୟ ୧୭ ବଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
🚨 INDIA INTO THE FINAL OF THIS RISING WOMEN'S ASIA CUP 2026 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) February 20, 2026
- Captain Radha Yadav & Co are coming for the Trophy! 🇮🇳 pic.twitter.com/tXXq7NyFMB
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ
ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରାଧା ଯାଦବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୩.୪ ଓଭରରେ ୧୯ ରନ ଦେଇ ୪ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମା ରାୱତ ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯ ରନ ଦେଇ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତନୁଜା କନୱାର ମଧ୍ୟ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତର ଏହି ଘାତକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୧୧୮ ରନି କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
A complete all-round performance powers India into the Grand Finale of the #DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 🇮🇳#INDWvSLW #ACC pic.twitter.com/5dY0r30MlD— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 20, 2026
ସହଜ ବିଜୟ ସହ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଲା ଭାରତ
୧୧୯ ରନର ସହଜ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୩.୩ ଓଭରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦା ଦିନେଶଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତର ବିଜୟକୁ ସହଜ କରିଦେଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦା ଦିନେଶ ୨୦ ବଲ୍ ରୁ ୮ଟି ଚୌକା ସହିତ ୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ୧୮ ବଲ୍ ରୁ ୨୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରାଧା ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ୩୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଲଢ଼େଇ କରିବ।