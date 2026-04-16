ଚେସ୍ ଜଗତରେ ଭାରତର ଦବଦବା: କାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲେ ଆର୍. ବୈଶାଳୀ

R Vaishali Makes History: ସାଇପ୍ରସର ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍‌ ବୈଶାଳୀ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଚାଲ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।

କାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲେ ଆର୍. ବୈଶାଳୀ
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 9:45 AM IST

FIDE Candidates 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ୧୫ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ତାରିଖଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ସାଇପ୍ରସର ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍‌ ବୈଶାଳୀ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଚାଲ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ FIDE ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇ ବୈଶାଳୀ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଚୀନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଜୁ ୱେନଜୁନଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ଭାରତୀୟ ଚେସର ‘ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ’

ମହାନ ଚେସ୍ ତାରକା ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟ ଚେସର ଯେଉଁ ‘ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ’ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବୈଶାଳୀଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଓପନ ଏବଂ ମହିଳା ବର୍ଗର ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଆମର ଦାବିଦାର ରହିଛନ୍ତି।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଡି. ଗୁକେଶ ପୂର୍ବରୁ ଓପନ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବୈଶାଳୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଭାରତ ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଭାବେ ଉଭୟ ବର୍ଗରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ ବୈଶାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆର୍‌ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୈଶାଳୀଙ୍କୁ ଏକ ‘ଡାର୍କ ହର୍ସ’ ବା ବାହାରି ଦାବିଦାର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖ ଓ ଟାନ ଝୋଙ୍ଗୟୀଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଚାମ୍ପିଅନ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରେ। ୧୪ ରାଉଣ୍ଡର ଏହି ଲମ୍ବା ସଫରରେ ବୈଶାଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଲୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲେକଜାଣ୍ଡ୍ରା ଗୋରିୟାଚକିନାଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ଦିନଟି ବେଶ ନାଟକୀୟ ଥିଲା। ବୈଶାଳୀ ଏବଂ କାଜାକସ୍ତାନର ବିବିସାରା ଅସଉବାୟେଭା ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲାରେ ବୈଶାଳୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ କ୍ୟାଟେରିନା ଲାଗ୍ନୋ। ଏହି ରାଉଣ୍ଡଟି ଜିତିବା ବୈଶାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖ ଏକ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ କରି ଅସଉବାୟେଭାଙ୍କୁ ଡ୍ର’ରେ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବୈଶାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସହଜ କରିଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବୈଶାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ରଣନୀତିର ସହ ଲାଗ୍ନୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି।

ଆର୍.ବୈଶାଳୀ କିଏ?

ଆର୍. ବୈଶାଳୀ (ରମେଶବାବୁ ବୈଶାଳୀ) ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ଖେଳାଳି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଜନ୍ମିତ ବୈଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚେସ୍ ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଆର୍.ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ଉଭୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବୈଶାଳୀ ସାଇପ୍ରସଠାରେ ଫିଡେ (FIDE) ମହିଳା କାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।

