BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ
PV Sindhu: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 4, 2026 at 2:55 PM IST
Badminton World Tour Finals: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନର ହୋଙ୍ଗଝୋଉ (Hangzhou) ରେ ଖେଳାଯିବ। ସିନ୍ଧୁ 2021 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବେ। ସେ 2021ରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଥିଲେ। 2022ରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାମ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ 2023 ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିନଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ 8 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଖେଳାଳି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସାଉଥ୍ କୋରିଆର ଆନ୍ ସେ-ୟଙ୍ଗ୍, ଜାପାନର ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚି ଏବଂ ଚୀନର ୱାଙ୍ଗ୍ ଜି ୟୀ ଓ ଚେନ୍ ୟୁ ଫେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାକି 3ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ 6 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ।
2ଟି ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଲ୍ ବଳରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ
ପିଭି ସିନ୍ଧୁ 2026ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜାପାନ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। 19 ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନର ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ 21-17, 21-17 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ ସେ-ୟଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 21-16, 11-21, 12-21 ରେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଏହାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ହାଇଲୋ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ଫାଇନାଲରେ ଡେନମାର୍କର ଲାଇନ୍ ହଜମାର୍କ କ୍ୟାର୍ସଫେଲ୍ଡଙ୍କୁ 39 ମିନିଟରେ 21-12, 21-14 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
🚨IT’S OFFICIAL FOLKS!!!! 🔥🔥🔥 India’s PV Sindhu has Officially Qualified for the BWF World Tour Finals 2026 https://t.co/ztCf8ZuOov— The Khel India (@TheKhelIndia) November 4, 2026
ହାଇଲୋ ଓପନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ବି ହାରି ନଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ
ସିନ୍ଧୁ ହାଇଲୋ ଓପନ୍ରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଗେମ୍ ହାରିନଥିଲେ। ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ଅନମୋଲ ଖରବଙ୍କୁ 21-13, 21-16 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟମ ସିଡ୍ କ୍ୟାର୍ସଫେଲ୍ଡଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସୁପର 500 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ 9200 ରାଙ୍କିଂ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ଜାପାନ ଓପନ୍ ଏବଂ ହାଇଲୋ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସହ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି।
ୱାର୍ଲ୍ଡ ରାଙ୍କିଂରେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଟୁର୍ ରେସ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ସିନ୍ଧୁ
ସଦ୍ୟତମ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ରାଙ୍କିଂରେ ସିନ୍ଧୁ 74421 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 2022 ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଙ୍କିଂ ଅଟେ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ ଅଲଗା ରେସ୍ ରାଙ୍କିଂ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସିନ୍ଧୁ 81060 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରାଙ୍କିଂରେ ବିଗତ 52 ସପ୍ତାହର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଗଣାଯାଏ, ଯେବେକି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ରେସ୍ରେ ଚଳିତ ସିଜନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 14ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ସର୍ବାଧିକ 2 ଜଣ ଖେଳାଳି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିଥାନ୍ତି।