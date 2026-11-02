ହାଇଲୋ ଓପନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ
Hylo Open 2026 Results: ହାଇଲୋ ଓପନ 2026 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : November 2, 2026 at 9:32 AM IST
Hylo Open 2026 Finals: ଜର୍ମାନୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇଲୋ ଓପନ 2026 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ସହ ସିନ୍ଧୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ବର୍ଷର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ଏହି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଦିଗ୍ଗଜ ନିଜ ନିଜ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ବିରୋଧୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ପରାସ୍ତ କରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଦୁଇ ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଫାଇନାଲରେ ଡେନମାର୍କର ଲାଇନ କେୟାର୍ସଫେଲ୍ଡଙ୍କୁ 21-12, 21-14 ରେ ଏକତରଫା ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦବଦବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାତ୍ର 39 ମିନିଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ଏହି ବିଜୟ ସହ ବିରୋଧୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଟାଇଟଲ୍। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାପାନ ଓପନ ସୁପର 750 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନର ଫାଇନାଲରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ପରେ ସିନ୍ଧୁ ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଜୟର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଭାରତର ଯୁବ ଷ୍ଟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଫାଇନାଲରେ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜୋନାଥନ କ୍ରିଷ୍ଟିଙ୍କୁ 21-17, 21-10 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧମାକାଦାର ବିଜୟ ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ନିଜର ଚଳିତ ସିଜନର ଟାଇଟଲ୍ ମରୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
DOUBLE DELIGHT AT HYLO OPEN 2026! 🥹 Lakshya Sen wins Men’s Singles 🥇 PV Sindhu wins Women’s Singles 🥇 GREAT DAY FOR INDIAN BADMINTON! 🇮🇳🏸 https://t.co/d3c8B1TgBx— The Khel India (@TheKhelIndia) November 1, 2026
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ପ୍ରଥମ ଗେମରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ପରେ 21-17 ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ ସେ କ୍ରିଷ୍ଟିଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 21-10 ରେ ଗେମ୍ ଜିତିନେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଇଲୋ ଓପନ ଟାଇଟଲ୍, ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁ ଏହି ବିଜୟ ସହ 9200 ରାଙ୍କିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଜନ ଶେଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଟୁର ଫାଇନାଲ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିଦାରୀ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସିନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି, "ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଏହା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଖେଳରେ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନତା ଦେଖାନ୍ତୁ।"