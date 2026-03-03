ଦୁବାଇରେ ଫସିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତ ଫେରିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ: ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଖେଳିବା ସ୍ୱପ୍ନ
Published : March 3, 2026 at 12:34 PM IST
PV Sindhu Returns To India: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଫସି ରହିବା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଜର ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବ ଟ୍ୱିଚର୍) ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସିନ୍ଧୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିବା ସହ ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
କ’ଣ ଥିଲା ମାମଲା?
ସିନ୍ଧୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍’ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବର୍ମିଂହାମ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ୟୁଏଇ (UAE) ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ରୁ ସିନ୍ଧୁ ଦୁବାଇରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟାନକ ଥିଲା ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା।
#UPDATE | Indian badminton player PV Sindhu tweets, " back home in bangalore and safe. the last few days have been intense and uncertain, but i’m truly grateful to be back at my house..." https://t.co/MHq5cdsJqT pic.twitter.com/Z2IpyUA6Tk— ANI (@ANI) March 3, 2026
ସହାୟତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା:
ସିନ୍ଧୁ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନିଜ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିଆସିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ କଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଆମର ଏତେ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍, ଦୁବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀ, ଇମିଗ୍ରେସନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏହା ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ।"
Back home in Bangalore and safe 🙏— Pvsindhu (@Pvsindhu1) March 3, 2026
The last few days have been intense and uncertain, but I’m truly grateful to be back to my house. A heartfelt thank you to the incredible ground teams, Dubai authorities, airport staff, immigration, and every single person who stepped up and…
ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଖେଳିବା ସ୍ୱପ୍ନ:
ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିବା କାରଣରୁ ସିନ୍ଧୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ମିଂହାମ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନରେ ସେ ଆଉ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନଜର:
ସିନ୍ଧୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କିଛି ଖେଳାଳି ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ଆଫ୍ରିକା ଦେଇ ବର୍ମିଂହାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଶି ୟୁକିଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ସେହିଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳି ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।