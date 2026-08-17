ETV Bharat / sports

BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ; ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲେ ପରାସ୍ତ

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଶୈଳୀରେ କରିଛନ୍ତି।

BWF World Championship 2026 PV Sindhu vs Sofia Noble
BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BWF World Championship: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ ୧୭ ଅଗଷ୍ଟରୁ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଶୈଳୀରେ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଥରର ଓଲିମ୍ପିକ ପଦକ ବିଜେତା ସିନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ପୂରା ଷ୍ଟାଡିୟମ "ସିନ୍ଧୁ-ସିନ୍ଧୁ" ସ୍ଲୋଗାନରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ସୋଫିଆ ନୋବେଲଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଗେମରେ ୨୧-୬, ୨୧-୧୧ ର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ କରି ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବେସେଲ୍‌ଠାରେ ନିଜର ଶେଷ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୂରା ସାତ ବର୍ଷ ବିତିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ, ୨୦୧୩ରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସିନ୍ଧୁ ଆଜି ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏହି ଥର ପୋଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସେ ଚୀନ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ଜାଙ୍ଗ୍ ନିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ମହିଳା ଖେଳାଳି ପାଲଟିଯିବେ।

ଦୁଇ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଟାଇଟଲ୍ ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସିନ୍ଧୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଜାପାନ ଓପନ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ମଧ୍ୟ ବିରାମ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ନିଜର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଟିମ୍ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସିନ୍ଧୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାପାନ ଓପନର ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଘରୋଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ୧୭ ରୁ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସିନ୍ଧୁ ଏକ ଦମଦାର ଶୈଳୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

"ୱାର୍ଲ୍ଡ ନମ୍ବର-1 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ

ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ୨୨ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭାରତର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଚୀନ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଶୀ ୟୁ ଚୀଙ୍କୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ବୈଶ୍ୱିକ ମଞ୍ଚରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଦୁଲୁକିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ! ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଥଲେଟ୍, ୨୨ରେ ହେବ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସିଲଭର ଲେଭଲ୍ ଟୁର୍

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର! ପୁଣିଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଡିଭିଲିୟର୍ସ

IND vs SL: ୨୮୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା; ଭାରତ ହାସଲ କଲା ୧୭୮ ରନ୍‌ର ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ

TAGGED:

BWF WORLD CHAMPIONSHIP 2026
PV SINDHU WINS BWF OPENER
PV SINDHU AYUSH SHETTY HIGHLIGHTS
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ
PV SINDHU VS SOFIA NOBLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.