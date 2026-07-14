Japan Open 2026: ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦମଦାର ବିଜୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଧ୍ରୁବ-ତନିଶା ଯୋଡ଼ି
ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନ ଓପନ୍ ସୁପର ୭୫୦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : July 14, 2026 at 3:32 PM IST
Japan Open 2026: ଦୁଇ ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନ ଓପନ୍ ସୁପର ୭୫୦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମୁକାବିଲାରେ ବିଶ୍ୱର ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁ ମାଲେସିଆର ୱଙ୍ଗ୍ ଲିଙ୍ଗ୍ ଚିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ୨୧-୧୪, ୨୧-୧୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ସିନ୍ଧୁ ମୁକାବିଲାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଲମ୍ବା ର଼୍ୟାଲିଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ର ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ସୁଦ୍ଧା ୧୧-୬ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଡ୍ରପ୍ ଶଟ୍, ବ୍ୟାକହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ହାଫ୍-ସ୍ମାଶ୍ ମାଲେସିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା।
Japan Open tournament kicks off at #Tokyo Metropolitan Gymnasium.— All India Radio News (@airnewsalerts) July 14, 2026
In Women singles, two-time Olympic medallist #PVSindhu begins campaign with commanding straight game 21-14, 21-11 victory over Malaysia's Wong Ling Ching in the Round of 32.
In Mixed doubles, Indian duo of… pic.twitter.com/vfy4APCpNO
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍କୁ ୨୧-୧୪ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରୋଧୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୮-୨ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୋରକୁ ୧୧-୩ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ୨୧-୧୧ ରେ ଗେମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଧ୍ରୁବ-ତନିଶା ଯୋଡ଼ି
ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତର ଧ୍ରୁବ କପିଳା ଏବଂ ତନିଶା କ୍ରାଷ୍ଟୋ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଡନ୍ ଏବଂ ଜୁଲି ମ୍ୟାକଫରସନ୍ଙ୍କୁ ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୪ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
Dhruv Kapila / Tanisha Crasto Defeated Their Scottish Opponents Alexander Dunn / Julie Macpherson In Straight Games 21-16 , 21-14 To Reach The 2nd Round Of The Japan Open 2026 ❤️#JapanOpen2026 https://t.co/Mva9kjxPmZ pic.twitter.com/vCMp5yvv4G— Badminton Media (@BadmintonMedia1) July 14, 2026
ରୋହନ-ରୁତଭିକା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍
ଭାରତକୁ ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସରେ ଏକ ନିରାଶାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରୋହନ କପୁର ଏବଂ ରୁତଭିକା ଶିବାନୀ ଗଡ୍ଡେଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଚୀନର ଫେଙ୍ଗ୍ ୟାନ୍ ଝେ ଏବଂ ହୁଆଙ୍ଗ୍ ଡଙ୍ଗ୍ ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଚାଇନିଜ୍ ଯୋଡ଼ି ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ୨୧-୧୧, ୨୧-୧୦ ରେ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ-ତନିଶାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ରହିବ। ସିନ୍ଧୁ ଯଦି ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଜାପାନ ଓପନ୍ ରେ ସେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ।