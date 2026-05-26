ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ: କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ
ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରଛନ୍ତି।
Published : May 26, 2026 at 8:03 PM IST
Singapore Open, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଷ୍ଟାର୍ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାତ୍ତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନର ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍, ଏଚ୍.ଏସ୍ ପ୍ରଣୟ ଓ ମାଲବିକା ବଂଶୋଡ୍ ବୁଧବାର ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଜୟ
ସିନ୍ଧୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମ ସୀଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁତ୍ରୀ କୁସୁମା ବରଦାନୀଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଗେମ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ୩୦ ବର୍ଷୀୟା ସିନ୍ଧୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସୁପର ୭୫୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୮ ରେ ହରାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ଜାପାନର ରିକୋ ଗୁଞ୍ଜିଙ୍କ ସହ ହେବ।
🔥 DAY 1 STARTS WITH A ROAR! 🇮🇳— BAI Media (@BAI_Media) May 26, 2026
PV Sindhu and SatChi smash their way into the next round with explosive opening victories at the Singapore Open 2026! 🏸✨
📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/XboFkru9Ty
ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗଙ୍କ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ପୁରୁଷ ଯୋଡ଼ି ଏକ ମାରାଥନ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଚେନ୍ ଜି ୟି ଏବଂ ପ୍ରେସଲି ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ବିଶ୍ୱର ୨୫ ନମ୍ବର ମାଲେସୀୟ ଯୋଡ଼ିକୁ ୨୬-୨୮, ୨୧-୧୫, ୨୧-୧୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ୪ ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଏବେ ଲି ଜେ-ହୁଇ ଏବଂ ୟାଙ୍ଗ ପୋ-ସୁଆନ୍ଙ୍କ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେ ଯୋଡ଼ି ତଥା ଲିଉ ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ହୁଆଙ୍ଗ ଡି'ଙ୍କ ଚୀନ୍ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
PV SINDHU IS ON FIRE 💥— Badminton Media (@BadmintonMedia1) May 26, 2026
Sindhu Defeated WR 6 Putri Kusuma Wardani In Straight Games 21-17 , 21-18
R16 vs Riko Gunji 🇯🇵#SingaporeOpen2026 https://t.co/vgaQGmb8gy pic.twitter.com/PD13HsijoO
ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ ପରେ ହାରିଲେ ଶେଟ୍ଟୀ
ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିବା ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ ୬୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ମୁକାବିଲାରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ବିକ୍ଟର ଏକ୍ସେଲସେନ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ୨୧-୧୧, ୧୪-୨୧, ୧୨-୨୧ ରେ ହାରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଉନ୍ନତି ହୁଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଜୁନିଅର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ତଥା ଅଷ୍ଟମ ସୀଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଟୋମୋକା ମିୟାଜାକିଙ୍କ ଠାରୁ ୧୪-୨୧, ୧୦-୨୧ ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ କବିପ୍ରିୟା ସେଲଭମ ଏବଂ ସିମରନ୍ ସିଂଘୀ ମଧ୍ୟ ପାଉଲା ଲୋପେଜ୍ ଏବଂ ଲୁସିଆ ରୋଡ୍ରିଗ୍ଜଙ୍କ ସ୍ପେନ୍ ଯୋଡ଼ି ଠାରୁ ୨୧-୧୮, ୧୩-୨୧, ୫-୨୧ ରେ ହାରି ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ଭଟ୍ଟ କେ. ଏବଂ ଶିଖା ଗୌତମଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଚାଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ହୁଇ ଏବଂ ୟାଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ଟୁନଙ୍କ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେ ଯୋଡ଼ି ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୧ ର ବିଜୟ ସହ ଶେଷ କରିଦେଇଛି।
🏸SATWIK/CHIRAG INTO THE R16 OF SINGAPORE OPEN— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) May 26, 2026
After initial hiccups, Satwik/Chirag overcame the challenge of Chen/Smith🇺🇸 26-28, 21-15, 21-13 to reach the R16 of Singapore Open
R16 vs winner of Lee/Yang🇹🇼 vs Huang/Liu🇨🇳 pic.twitter.com/piMmYZErT8
ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ସପ୍ତମ ସୀଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଜାପାନର ଯୋଡ଼ି ତାକୁରୋ ହୋକି ଏବଂ ୟୁଗୋ କୋବାୟାଶୀ ଭାରତର ହରିହରନ୍ ଅମସାକରୁଣନ୍ ଏବଂ ଏମ୍.ଆର୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ୨୧-୧୫, ୨୧-୧୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି; ଯେତେବେଳେ କି ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସରେ ରୋହନ କପୁର ଏବଂ ରୁତ୍ର୍ୱିକା ଶିବାନୀ ଗଡ୍ଡେଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମୁକାବିଲାରେ ୟାଙ୍ଗ ପୋ ହାନ୍ ଏବଂ ହୁ ଲିଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗଙ୍କ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେ ଯୋଡ଼ି ଠାରୁ ୧୮-୨୧, ୨୦-୨୨ ରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି।