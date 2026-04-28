ଆଜି ମୁଲ୍ଲାନପୁରରେ ହେବ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା, ପଞ୍ଜାବର ବିଜୟ ରଥକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ କି ରାଜସ୍ଥାନ?

PBKS vs RR: ଆଇପିଏଲର ୪୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୨୮ ଏପ୍ରିଲ୍) ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

Published : April 28, 2026 at 1:15 PM IST

PBKS vs RR IPL 2026: ଆଇପିଏଲର ୪୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୨୮ ଏପ୍ରିଲ୍) ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କାରଣ ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଉଭୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ। ଯେଉଁଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ କି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କେଉଁ ଦଳର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆଇପିଏଲରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ ୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଜାବ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ୧୭ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୨୬ ରନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୧୧୨ ରନ୍ ରହିଛି।

ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଭୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ

ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୪ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଜାବ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ୪୬.୧୫ ରହିଛି। ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ମଇଦାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ କେବେବି ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନାହିଁ।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଶିମ୍ରନ ହେଟମାୟର, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରିଟୋରିୟସ, ରବି ସିଂ, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ଶୁଭମ ଦୁବେ, ଆଡମ ମିଲନେ, ଦାସୁନ ଶାନାକା, କୁଲଦୀପ ସେନ, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯୁଧବୀର ସିଂ ଚରକ, କ୍ୱେନା ମାଫାକା, ବିଘ୍ନେଶ ପୁଥୁର, ୟଶ ରାଜ ପୁଞ୍ଜା, ଅମନ ରାଓ ପେରାଲା।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଦଳ: ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, କୁପର କନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ନେହାଲ ୱାଧେରା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ୟଶ ଠାକୁର, ବେନ ଡ୍ୱାରସୁଇସ, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ, ମିଚେଲ ଓୱେନ, ହରନୂର ସିଂ, ମୁଶୀର ଖାନ, ପାଇଲା ଅଭିନାଶ, ବିଶାଲ ନିଶାଦ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ଓପିନିଂ କରିବେ କି ଚହଲ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଚହଲ-ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା

'ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଲାଗିଛି AI ଚିପ୍,ଏହାକୁ ଲ୍ୟାବ୍‌କୁ ପଠାଅ’, ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଜବ ଦାବି

