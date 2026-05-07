ETV Bharat / sports

ବିମାନ ଭିତରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ; ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ଡିଜିସିଏ ନେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ?

Yuzvendra Chahal: କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ନିଜର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂରେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ନଚାଉଥିବା ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି।

Yuzvendra Chahal Vaping Controversy
ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Yuzvendra Chahal News, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ନିଜର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂରେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ନଚାଉଥିବା ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଚହଲ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବିମାନ (ଫ୍ଲାଇଟ୍) ଭିତରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସେହି ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା।

ଚହଲଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏହି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ନିଜର ଏହି ବଡ଼ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚହଲଙ୍କୁ ଏବେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।

ବିମାନ ଭିତରେ ଧୂମ୍ରପାନ କିମ୍ବା ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେବଳ ନିଷେଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ବିମାନ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଗାରେଟ୍ କିମ୍ବା 'ଭେପ୍' ନେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିବାର ବିପଦ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଚହଲଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଅବହେଳା କେହି ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଡିଜିସିଏ (DGCA) ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ଏହି ମାମଲାରେ ଆଧିକାରିକ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ତେବେ ଚହଲଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା 'ନୋ ଫ୍ଲାଇ ଲିଷ୍ଟ'ରେ ରଖାଯିବା ଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ବିବାଦରେ ଚହଲ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି, ନିକଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌ର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପରାଗ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ କହି ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ୍ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛି। ପରାଗଙ୍କ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚହଲଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ବିସିସିଆଇ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୋଟି କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିମାନ (ଫ୍ଲାଇଟ୍) ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅସହନୀୟ।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଜବାବ୍ ମାଗିପାରେ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଚକାଚକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଦଳ ନିଜର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚୟନ ଟ୍ରାୟଲ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର୍ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା

ଆଇପିଏଲ୍ ମଝିରେ ଦୁଃଖଦ ଖବର: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହଖେଳାଳି ଅମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ

TAGGED:

YUZVENDRA CHAHAL VAPING VIDEO
IPL 2026 CONTROVERSY
IPL 2026
ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ
YUZVENDRA CHAHAL VAPING CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.