ଭାରତ ଆସିବ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ; ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତରେ ଏଏଚ୍ଏଫ୍ ପୁରୁଷ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆସନ୍ତା ୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୫ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ।
Published : September 14, 2026 at 3:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ହକି ଦଳ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ନଜର ଆସିବ। ୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୫ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଏଚ୍ଏଫ୍ ପୁରୁଷ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଛଅଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଦେଶର ଦଳ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ।
ଏଏଚ୍ଏଫ୍ ପୁରୁଷ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆସନ୍ତା ୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୫ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ୍, ଜାପାନ, ମାଲେସିଆ ଓ କୋରିଆ ଭାଗ ନେବେ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଲନ୍ଧରରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମୋହାଲିର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ୧ ନଭେମ୍ବରରେ ଜଳନ୍ଧରରେ ଖେଳାଯିବ। କୌଣସି ଦଳ ଓହରିଯିବା ସ୍ଥିତିରେ ଓମାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ରିଜର୍ଭ ଦଳ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି।
Hon’ble Chief Minister of Punjab, Shri Bhagwant Mann, made an official announcement in Mohali on Monday about the dates of AHF Men’s Asian Champions Trophy 2026, which will be hosted in Mohali & Jalandhar from October 27 to November 5. Also present on the occasion were Hockey… pic.twitter.com/J8gwRXEYKN— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 14, 2026
ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତିକୁ ନେଇ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଖେଳିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜର ଆୟୋଜନ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତ ଆସିପାରିବ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇବ। ଭାରତ ୨୦୨୩ ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ୨୦୨୪ ରେ ଚୀନର ହୁଲୁନବୁଇରଠାରେ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିବ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଲନ୍ଧରରେ ହେବା ପରେ ଟାଇଟଲ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋହାଲିରେ ହେବ।
ପାକିସ୍ତାନର ଚଳିତଥରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଗତବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆୟୋଜିତ ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ସେ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।