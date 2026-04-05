PSL vs IPL: ଆଇପିଏଲ୍‌କୁ ପଛରେ ପକାଇବ ପିଏସଏଲ୍! ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକବିଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି

Mohsin Naqvi: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକବି ପୁଣିଥରେ ନିଜର ବାହାସ୍ଫୋଟ କଥା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।

ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକବିଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 8:23 PM IST

PSL vs IPL, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକବି ପୁଣିଥରେ ନିଜର ବାହାସ୍ଫୋଟ କଥା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲିଗ୍ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍’ (IPL) କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ଖୁବଶୀଘ୍ର ମାତ୍ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନକବିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏସଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ହେବା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।

ନୂଆ ଦଳ ଓ ନିବେଶକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ନକବି

୨୦୨୬ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଏସଏଲ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ପିଏସଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ଟି ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ନକବି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଲାହୋରର ଗଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବୈଠକ ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପିଏସଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବଜାର ସାଜିଛି। ସେହି ଦିନ ଆଉ ବେଶି ଦୂର ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପିଏସଏଲ୍ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଲିଗ୍‌ରେ ପରିଣତ ହେବ।"

ଆଇପିଏଲ୍ ବନାମ ପିଏସଏଲ୍: ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ

ନକବି ବଡ଼ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍। ନିକଟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ଆରସିବି (RCB) ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୬,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ପିଏସଏଲ୍‌ର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ତୁଳନାରେ ପିଏସଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି।

ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି ପିଏସଏଲ୍

୨୦୨୬ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଏସଏଲ୍ ଲିଗ୍‌ରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଲିଗ୍ ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ୍ ନୂଆ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ମୁଲତାନ ସୁଲତାନ ଓ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ପୁରୁଣା ମୁଲତାନ ସୁଲତାନ ଦଳକୁ 'ୱାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି' ୮୦ କୋଟିରେ କିଣିବା ପରେ ଏହାର ନାମ ବଦଳାଇ 'ରାୱଲପିଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡିଜ୍' ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଆଲକୋଟ୍ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ନୂଆ ଦଳକୁ ନୂଆ ମାଲିକ କିଣି ପୁଣିଥରେ 'ମୁଲତାନ ସୁଲତାନ' ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି।

ସଙ୍କଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲିଗ୍

କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପିଏସଏଲ୍‌କୁ ଘେରି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ PCB ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ପିଏସଏଲ୍ ଛାଡ଼ି ଆଇପିଏଲ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୋହସିନ ନକବିଙ୍କ "ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲିଗ୍" ସ୍ୱପ୍ନ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

