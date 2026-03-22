PSL ଛାଡ଼ି IPL ଫେରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି; ସାମ୍ କରନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ

IPL 2026: 'ଆଇପିଏଲ୍ ବନାମ ପିଏସଏଲ୍'କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Dasun Shanaka Joins RR
ସାମ୍ କରନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 22, 2026 at 3:04 PM IST

Updated : March 22, 2026 at 3:11 PM IST

Dasun Shanaka, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 'ଆଇପିଏଲ୍ ବନାମ ପିଏସଏଲ୍' (IPL vs PSL) କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ୍ ଶନାକା ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ଛାଡି ଆଇପିଏଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।

ସାମ୍ କରନଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ହେବେ ଶନାକା!

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଚଳିତ ସିଜନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନ ଆହତ କାରଣରୁ ପୂରା ସିଜନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଏବେ ଶାନାକାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଯଦିଓ ଏନେଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଶନାକା

ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଶନାକା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାଲେକେଲେରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୭୬ ରନ୍ କରିବା ସହ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ନିଲାମରେ ସେ ଅନସୋଲ୍ଡ ରହିଥିଲେ।

ଖାଲି ହେଉଛି PSL କ୍ୟାମ୍ପ

ଶନାକା ଆଇପିଏଲକୁ ବାଛବା ଏହା ଲାହୋର କ୍ୟାଲାଣ୍ଡର୍ସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି। କେବଳ ଶନାକା ନୁହଁନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍,ତି ଯେଉଁମାନେ ପିଏସଏଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଇପିଏଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି:

  • ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀ: ପିଏସଏଲ୍ ଛାଡି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
  • ଅଟ୍‌ନିଏଲ୍ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍: ନାଥନ ଏଲିସଙ୍କ ବଦଳରେ ସିଏସକେ (CSK) କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।
  • ହାସିମ ଅମଲା, ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍, ଏବଂ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚଳିତ PSL ରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ?

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଶନାକା ଜଣେ ଭଲ ଫିନିସର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଥିବା ଶନାକା ଏଥର ପିଙ୍କ୍ ଜର୍ସିରେ କମାଲ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରୁ ପିଏସଏଲ୍ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଶନାକା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ୍ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL ଖେଳାଳିଙ୍କ କଟାଯିବ କି ଦରମା? ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବୟାନ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ହଟଚମଟ

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

୩୧ ଅଧିନାୟକ ବଦଳିଲେ, ହେଲେ ମିଳିଲାନି ଟ୍ରଫି: ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ୨ ଅଭାଗା ଦଳ!

