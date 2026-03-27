PSL ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଅଜବ୍ ଘଟଣା, ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଧଳା ବଲ୍ ହୋଇଗଲା ପିଙ୍କ୍! ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ନିଜର ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଏକ ଅଜବ କାରଣ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
Published : March 27, 2026 at 11:20 AM IST
PSL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ନିଜର ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଏକ ଅଜବ କାରଣ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି (୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଲାହୋରର ଐତିହାସିକ ଗଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏକ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଯାହା କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ଖେଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଧଳା ବଲ୍ଟି ହଠାତ୍ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଗୋଲାପୀ ବା ପିଙ୍କ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କେମିତି ବଦଳିଲା ବଲ୍ର ରଙ୍ଗ?
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାହୋର କାଲାନ୍ଦର୍ସ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲିଗ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଦଳ 'ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ୍' ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟିମ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ବଲ୍କୁ ଚମକାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜର୍ସି ଓ ଟାୱେଲରେ ବାରମ୍ବାର ଘଷୁଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟିମର ମାରୁନ୍ (Maroon) ରଙ୍ଗର ଜର୍ସିରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା ଯେ, ତାହା ଧଳା ବଲ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବଲ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
NEXT LEVEL DRAMA IN PSL 😂— Cricket Central (@CricketCentrl) March 26, 2026
During the opening match of PSL 2026, the ball turned into pink because Hyderabad Kingsmen players rubbed it on their kit 😭
After seeing this Babar Azam practice hard for another pink ball test hundred 🥶pic.twitter.com/jSGUK0aW3H
ପ୍ରାୟ ୧୫ ଓଭର ଖେଳାଯିବା ବେଳକୁ ବଲ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ସାରିଥିଲା। ଅମ୍ପାୟାର ଅହସାନ ରଜା ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ ହ୍ୱାର୍ଫ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଟିକୁ ପରଖିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ମଝିରେ ବଲ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିନର ସାଇମ ଆୟୁବ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ।
Huge embarrassment for PSL in their first game!— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) March 27, 2026
Marnus Labuschagne commented on the change in ball colour.
" i did say to the umpires after the second over, what’s going on? the ball is red, it must be from the clothes or something like that. i’ve never seen anything like that." pic.twitter.com/P7J8YFKc3v
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପରିହାସ ଓ ଟ୍ରୋଲିଂ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ପିଏସଏଲ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଏହାକୁ "ପିଙ୍କ୍ ବଲ୍ ଟି-୨୦" ବୋଲି କହି ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏହାକୁ "ଗଲି କ୍ରିକେଟ" ସହ ତୁଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB) ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। "ପଇସା ଶର୍ଟେଜ୍ ଲିଗ୍" ଭଳି ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି।
Big humiliation for Pakistan 😭— Stubbsy (@spideypant_) March 26, 2026
- In the 1st match of PSL , Hydrabad jersey was leaving colour on ball
- Umpires changed the ball four times 😭
ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ: ଲାହୋରର ଦବଦବା
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଲାହୋର କାଲାନ୍ଦର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଫଖର ଜମାନ ୩୯ ବଲ୍ରେ ୫୩ ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ଅଧିନାୟକ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳକୁ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ୨୦୦ ରନ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ୍ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୩୦ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଲାବୁସେନ୍ଙ୍କ ୨୬ ରନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର କ୍ରିଜରେ ବେଶି ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ।
ସିକନ୍ଦର ରଜା, ହାରିସ ରଉଫ ଏବଂ ଉବାଇଦ ଶାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଇକେଟ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଲାହୋର ୬୯ ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ କିଟ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।