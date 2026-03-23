PSL 2026: "ପାକିସ୍ତାନ ଆସନି, ନହେଲେ..." – ୱାର୍ଣ୍ଣର ଓ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ!
PSL 2026: ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବିବାଦ ଓ ଭୟର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
Published : March 23, 2026 at 3:39 PM IST
PSL 2026 Under Threat, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବିବାଦ ଓ ଭୟର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ 'ଜମାତ-ଉଲ-ଅହରାର' ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ପି.ସି.ବି (PCB)
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଇ ପି.ସି.ବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନାକଭି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୁଇଟି ସହରରେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ (ବିନା ଦର୍ଶକରେ) ଖେଳାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ କାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
🔴 JUST IN 🇵🇰— Islamabad Post (@ISBPost) March 23, 2026
Armed opposition groups in Pakistan have issued a statement urging all foreign players participating in the Pakistan Super League (PSL) cricket matches to avoid traveling to Pakistan, stating that their security is not guaranteed and there is a risk of harm.
ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 'ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍'
ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କ୍ରିକେଟର ବିରୋଧୀ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ।"
ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠିରେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଓ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ "ତୁରନ୍ତ ଓହରିଯିବା" ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଖେଳାଳିମାନେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ
ଚଳିତ ସିଜନରେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା, ମୋଇନ ଅଲ୍ଲୀ ଓ ଡେଭନ କନୱେଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧମକ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିସାରିଛନ୍ତି।
କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏସଏଲ୍?
ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଲାହୋର କ୍ୱାଲାଣ୍ଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୋଟ ୩୯ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ (ଫାଇନାଲ ଓ ଏଲିମିନେଟର) ଲାହୋରରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ, ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛି।