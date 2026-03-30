PSLରେ ବଲ୍ ଟାମ୍ପରିଂ ବିବାଦ; ଫସିଲେ ଫଖର ଜମାନଙ୍କ ସମେତ ଏହି ୨ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି!

PSL 2026: ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଛକା-ଚୌକା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିବାଦ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।

Published : March 30, 2026 at 4:05 PM IST

PSL 2026 Ball Tampering, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଛକା-ଚୌକା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିବାଦ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କରାଚି କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଲାହୋର କାଲାନ୍ଦର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 'ବଲ୍ ଟାମ୍ପରିଂ' ବା ବଲ୍‌ କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଖରାପ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ଫଖର ଜମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶାହୀନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି ଓ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ ରୌଫ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛନ୍ତି।

କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିବାଦ?

ରବିବାର କରାଚି କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଲାହୋର କାଲାନ୍ଦର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ଓଭରରେ କରାଚି କିଙ୍ଗସକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଲାହୋର ପକ୍ଷରୁ ହାରିସ ରୌଫ ଶେଷ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶାହୀନ, ଫଖର ଏବଂ ହାରିସ ଏକାଠି ହୋଇ ବଲ୍‌କୁ ହାତରେ ଧରି କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅମ୍ପାୟାର ଫୈସଲ ଆଫ୍ରିଦି ବଲ୍‌ଟିକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ମଗାଇଥିଲେ।

ଅମ୍ପାୟାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଲ୍‌ଟି ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଘଷି ବା ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଏହାର ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଶରଫୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଥମ ଅମ୍ଫାୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କି ବଲ୍ ସହ 'ଡେଲିବରେଟ୍ ଅଲଟରେସନ୍' ବା ଜାଣିଶୁଣି ଟାମ୍ପରିଂ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ କରାଚି ଦଳକୁ ତୁରନ୍ତ ୫ ରନ୍ ପେନାଲ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ କରାଚିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୬ ବଲରେ ମାତ୍ର ୯ ରନ୍ ଦରକାର ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।

ଫଖରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲେଭଲ-୩ ଚାର୍ଜ

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି। ଫଖର ଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲେଭଲ-୩ ର ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରୋଶନ ମହାନାମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଫଖର ନିଜ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇପାରେ।

କାହିଁକି ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ?

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲାହୋର କାଲାନ୍ଦର୍ସ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବଲ୍ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଥାଏ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଫଖରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା କେତେଦୂର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ? ଅନ୍ୟପଟେ, ହାଇ-ଡେଫିନିସନ୍ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ ଫୁଟେଜ୍‌ରେ ତିନିଜଣ ଖେଳାଳି ଏକାଠି ଥିବାରୁ ଶାହୀନ ଓ ହାରିସ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବଲ୍ ଟାମ୍ପରିଂ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଓ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ତାରକା ଖେଳାଳି ମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହି ବିବାଦକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

