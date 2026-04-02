୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆଭେରେଜ୍‌, ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପର ହିରୋ: ରାସିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ

Rassie van der Dussen: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ୟତମ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ରାସି ଭାନ୍ ଡର୍ ଡୁସେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ନିଜର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ରାସି ଭାନ୍ ଡର୍ ଡୁସେନ୍
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 2:25 PM IST

Rassie van der Dussen Retirement, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାରଥି ରାସି ଭାନ୍ ଡର୍ ଡୁସେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ନିଜର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜର କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ।

ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଆରମ୍ଭ

ରାସିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବୟସରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅବସର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରନ୍ ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିବା ପରେ ସେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା ଯେ, "ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର"।

ODI କ୍ରିକେଟର 'ରନ୍ ମେସିନ'

ରାସି ଭାନ୍ ଡର୍ ଡୁସେନ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀରେ ଉଭୟ ଆକ୍ରମଣ ଓ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ କ୍ରୀଡ଼ାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା।

ଅସାଧାରଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେଟ୍: ରାସି ଭାନ୍ ଡର୍ ଡୁସେନଙ୍କର ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଭେରେଜ୍ ୬୦ ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ଯାହା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ଥିଲା।

୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ରାସି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତକ ହାସଲ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ପରିସଂଖ୍ୟାନ: ରାସି ଭାନ୍ ଡର୍ ଡୁସେନ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରାୟ ୫୬.୭୨ ହାରାହାରିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୬ଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20ରେ ପ୍ରଭାବ

କେବଳ ଦିନିକିଆ ନୁହେଁ, ରାସି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20 ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉପଯୋଗୀ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫିନିସର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ICC T20 ର଼୍ୟାଙ୍କିଂରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୀର୍ଷ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସେ ଖେଳିଥିଲେ ହେଁ, ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଗ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ସର୍ବଦା ରହିଆସିଛି।

କାହିଁକି ଅବସର ନେଲେ ରାସି ଭାନ୍ ଡର୍ ଡୁସେନ୍?

ରାସି ଭାନ୍ ଡର୍ ଡୁସେନ୍ ଯଦିଓ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଲିଗ୍‌ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌରବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ।"

କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ତାଙ୍କ ଅବସର ଖବର ପରେ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ, ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍ ଏବଂ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍‌ଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (CSA) ମଧ୍ୟ ରାସିଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି।

ରାସି ଭାନ୍ ଡର୍ ଡୁସେନ୍ ଜଣେ ଏମିତି ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯିଏ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ରହି ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ T20 ଲିଗ୍ ଜରିଆରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବେ।

