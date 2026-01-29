ETV Bharat / sports

ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ.. ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବୁ: IND vs PAK ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍

IND vs PAK Promo: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଫେବୃଆରୀ 15 ରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

IND vs PAK ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍
IND vs PAK ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 11:13 PM IST

2 Min Read
IND vs PAK T20 Match Promo Released: 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ପ୍ରୋମୋଟି ପାକିସ୍ତାନକୁ "ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱି" ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରୋମୋଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରୋମୋର ସିଧାସଳଖ ଜବାବ, ଯେଉଁଥିରେ "ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ନାହିଁ" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭାରତକୁ ପରିହାସ କରାଯାଇଥିଲା ।

IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋମୋ

ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋମୋରେ, ଭାରତୀୟ YouTuber ଅଭିଷେକ ମାଲହାନ କିଛି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ସେ ମଜାରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ "ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା" ର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥର T20 ବିଶ୍ୱକପରେ, 7-1 ବିଜୟ ଲାଇନ୍ କୁ 8-1ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ, ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବୁ ।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ରମଶଃ ଏକପାଖିଆ ହୋଇଗଲାଣି । ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନି ଥର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଖେଳ ଅପେକ୍ଷା, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ।

ଏସିଆ କପ୍ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ

ଗତ ବର୍ଷର ଏସିଆ କପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ନକଭି ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ନେଇଗଲେ । ଏସବୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରୁଛି ।

ଫେବୃଆରୀ 15ରେ IND vs PAK T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ମ୍ୟାଚ୍

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଭାରତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହ-ଆୟୋଜକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିବ । ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ICC ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭେନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦେଶରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ।

