ଭାଙ୍ଗିଲା ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’-ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ; ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ବାନ୍ଧବୀ
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ କଥିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା ହୋଇଥିବା କଥା ଲେଖିଥିଲେ।
Published : September 18, 2026 at 3:10 PM IST
Prithvi Shaw and Akriti Agarwal Breakup: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧିତ ମହିଳା ବାନ୍ଧବୀ ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜର ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ପରେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତା ଅଲଗା କରିନେଇଛନ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କ ମହିଳା ବାନ୍ଧବୀ ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲ୍ କିଏ?
ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ ଡିଜିଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର। ଏହା ସହିତ ସେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆକୃତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ୨ ମଇ ୨୦୦୩ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆକୃତି ମୁମ୍ବାଇର ନିର୍ମଳା ମେମୋରିଆଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କଲେଜରୁ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ଏବଂ ଆକୃତିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ?
ଆକୃତି ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଦୁହେଁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ କରି ନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଦୁହେଁ ନିଜର ନିର୍ବନ୍ଧ ଖବର ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନ୍ଦାଜରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୃଥ୍ୱୀ ଶ' ମଇ ମାସରେ ଆକୃତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ।
କାହିଁକି ନିଜ ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଯୋଡି଼?
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଆକୃତିଙ୍କର ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ କଥିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା ହୋଇଥିବା କଥା ଲେଖିଥିଲେ। ପରେ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କ ନାଁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେହି କଥିତ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲ ଗୁରୁବାର, ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଏକ ଭାବୁକ ବୟାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆପୋଷ ସହମତିରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଲଭ୍ ବାର୍ଡକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୃତି ନିଜର ଆଧିକାରିକ ବୟାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି।