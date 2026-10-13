ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ରନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ: ପୃଥ୍ଵୀ ଶ’ଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୃଥ୍ଵୀ ଶ’ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି।
Published : October 13, 2026 at 10:01 AM IST
Prithvi Shaw Aakriti Agrawal: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୃଥ୍ଵୀ ଶ’ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୃତି ସୋମବାର ଦିନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପୃଥ୍ଵୀ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ବୟାନକୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
‘ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ’ ଶୀର୍ଷକରେ ଜାରି ଏକ ବୟାନରେ ଆକୃତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜର ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତ ତାଙ୍କ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ଆକୃତି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ନିଜ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେମାନେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ମୋର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ଭୁଲ୍ ବାଟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଲୋଚନା ନକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲି, ଯାହାର ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।"
ଆକୃତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥ୍ଵୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା କଷ୍ଟର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହେଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।' ଆକୃତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ପୃଥ୍ଵୀ ଶ’ ଏବଂ ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରପୋଜାଲର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆକୃତି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୃତିଙ୍କ ନୂଆ ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
୨୬ ବର୍ଷୀୟ ପୃଥ୍ଵୀ ଶ’ଙ୍କୁ କେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା। ସେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଆହତ ହେବା, ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନିରନ୍ତରତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାହାରେ ରହିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆଶା ମୁତାବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ନାହିଁ।
ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ୨୦୨୫-୨୬ ଘରୋଇ ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜନରେ ସେ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ବିପକ୍ଷରେ ୨୨୨ ରନର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଜନାରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।
ପୃଥ୍ଵୀ ୨୦୨୬-୨୭ ଘରୋଇ ସିଜନର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଇନିଂସ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳ ସହିତ ଥିବା କାରଣରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବା ପୃଥ୍ଵୀ, ରବିବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ୍ ‘ଏ’ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୭୩ ବଲ୍ରୁ ୭୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କ ଏହି ଇନିଂସରେ ଆଠଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ପୃଥ୍ଵୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଯେଉଁଠି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।