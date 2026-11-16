ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ 'ଗଲି କ୍ରିକେଟ୍' ଖେଳିଲେ ବ୍ରିଟେନର ରାଜ ଦମ୍ପତି
ବ୍ରିଟେନର ରାଜକୁମାର ୱିଲିୟମ୍ ଓ ରାଜକୁମାରୀ କେଟ୍ ମିଡଲଟନ୍ ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ମୁମ୍ବାଇରେ 'ଗଲି କ୍ରିକେଟ୍' ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 16, 2026 at 1:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ରିଟେନର ରାଜକୁମାର ୱିଲିୟମ୍ ଓ ରାଜକୁମାରୀ କେଟ୍ ମିଡଲଟନ୍ ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜର ଭାରତ ଯାତ୍ରା ମୁମ୍ବାଇରେ 'ଗଲି କ୍ରିକେଟ୍' ଖେଳ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ଏହି ରାଜ ଦମ୍ପତି କ୍ରିକେଟ୍ ଭେଟେରାନ୍ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ୍ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏକ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସଚିନଙ୍କ ସହ 'ଗଲି କ୍ରିକେଟ'ର ଖେଳିଲେ ରାଜ ଦମ୍ପତି
ସୋମବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇର ବାଲାର୍ଡ ପିଅର ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ଏହି ରାଜ ଦମ୍ପତି କ୍ରିକେଟର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତିନିଜଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କୁଲହଡ଼ରେ ଗରମ ଚା'ର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଚା' ସହିତ ଏମାନେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ 'ଚାଏ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା' ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସଚିନ ରାଜ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗଲି କ୍ରିକେଟର କିଛି ମୌଳିକ ନିୟମ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରାଜ ଦମ୍ପତି ସଚିନଙ୍କ ସହ କ୍ରିକେଟର ମଜା ନେଇଥିଲେ।
#WATCH | महाराष्ट्र: ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने मुंबई में युवा क्रिकेटरों के साथ गली क्रिकेट खेला। इस मौके पर प्रिंसेस केट और दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स तीन दिवसीय दौरे पर मुंबई आए हैं, जो 2026 के 'अर्थशॉट प्राइज़' पर केंद्रित है। https://t.co/otzEmAIOj1— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2026
ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରିନ୍ସ ୱିଲିୟମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇର ଓଭାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। 10 ଏପ୍ରିଲ୍ 2016 ରେ ପ୍ରିନ୍ସ ୱିଲିୟମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେଟ୍ ମିଡଲଟନ୍ ଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଭାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ରାଜ ଦମ୍ପତି ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଦିଲୀପ ଭେଙ୍ଗସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଏନଜିଓର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରିନ୍ସ ୱିଲିୟମ୍ ସଚିନଙ୍କ ଧୀର ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ପରେ ସଚିନ୍ ରାଜ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରତି ସରଳତା ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ରାଜ ଦମ୍ପତି ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣିଥରେ ତାଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିନ୍ସ ୱିଲିୟମ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2026 ରେ ଲଣ୍ଡନର ବକିଙ୍ଗହାମ ପ୍ୟାଲେସ ବାହାରେ ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଜୋ ରୁଟ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।
ଆର୍ଥଶଟ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ସମାରୋହ ସାମିଲ ହେବେ ରାଜ ଦମ୍ପତି
ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଆର୍ଥଶଟ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ (Earthshot Prize) ସମାରୋହ ବ୍ରିଟେନର ରାଜକୁମାର ୱିଲିୟମ୍ ଓ ରାଜକୁମାରୀ କେଟ୍ ମିଡଲଟନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରିନ୍ସ ୱିଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କେଟ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ।