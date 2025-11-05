ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା

ETV Bharat / sports

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ର 52 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
Published : November 5, 2025 at 10:16 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଜି (ବୁଧବାର) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାରୋହ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦଳକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରଫି ବିନା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବିଜୟୀ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଝିଅମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ 2017ରେ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ହରମନପ୍ରୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନରେ କିପରି ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଯାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2021ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହରଲିନ ଦେଓଲଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହରମନପ୍ରୀତ କିପରି ବଲ୍ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ରଖିନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ' ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଟାଟୁ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମନଜୋତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଅନେକ ଫମ୍ବଲ୍ ପରେ ନେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଫମ୍ବଲ୍, ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟ୍ରଫି ଦେଖୁଥିବେ।

କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ 'ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ କହିଥିଲେ, ବିଶେଷକରି ସାରା ଦେଶରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ।

ସେ ମୋଟାପଣ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।

ଘରୋଇ ସର୍କିଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅମୋଲ ମୁଜୁମଦାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ସଭାପତି ମିଥୁନ ମନହାସ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

