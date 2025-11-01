ETV Bharat / sports

IND W vs SA W: ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

WOMENS WORLD CUP FINAL: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରବିବାର ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡି.ୱାଇ. ପାଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 4:35 PM IST

IND VS SA WOMENS WORLD CUP FINAL : ବିଶ୍ବକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ମାସେ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ଉପନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱକୁ ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ନୂତନ ଚାମ୍ପିଅନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର (2005 ଏବଂ 2017) ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ।

2005 ଫାଇନାଲରେ 216 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଭାରତ 98 ରନ୍ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2017 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ 229 ରନ୍ ର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଭାରତ 9 ରନରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ।

ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ ରବିବାର (2 ନଭେମ୍ବର) ନଭି ମୁମ୍ବାଇର D.Y. ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏଠାରେ ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସୁହାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ଭଲ ସ୍କୋର୍ ଦେଖିଛେ। ଗତ ଦ୍ବିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉଭୟ ପାଖାପାଖି 100 ଓଭରରେ 724 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ (127) ଏବଂ ପିଭି ଲିଚ୍ଫିଲ୍ଡ (119) ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

ଡିୱାଇ ପାଟିଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ପୁରୁଣା ହେବା ପରେ ସ୍ପିନରମାନେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଶ୍ରୀଚରଣି ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଓଭରରେ ରନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜାଲ ଘୁରାଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 20ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 13ଟି ଜିତିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି । ଏପରିବି 339 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଯିଏ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 389 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯିବ। ଏହାବାଦ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ 240 ରନ୍) ଏବଂ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ (7 ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ 268 ରନ୍)ଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖାଯିବ। ତେବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ (7 ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ 308 ରନ୍) ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହେବ।

ବୋଲିଂରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା (8 ମ୍ୟାଚ୍ - 17 ୱିକେଟ୍)ଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିବ, ଯିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ଟେକର। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଚରଣୀ ମଧ୍ୟ ୧୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କ୍ରାନ୍ତି ଗୌରଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ୯ ୱିକେଟ୍ ଅଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ୱୋଲଭାର୍ଡ। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଶତକ ଓ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 470 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଲୌରାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାକୀ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏପରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 20ଟି ଚୌକା ଏବଂ 4ଟି ଛକା ସହିତ 169 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ମାରିଜାନ୍ କାପ୍ (12 ୱିକେଟ୍) ଏବଂ ନନ୍କୁଲୁଲେକୋ ମଲାବା (12 ୱିକେଟ୍)ଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।

ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (24), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା (24) ଏବଂ ରିଚା ଘୋଷ (26) ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ (1), ରାଧା ଯାଦବ (1) ଏବଂ ଅମନଜୋତ କୌର (1) ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।

1973 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ବିଶ୍ବକପ୍ କ୍ରିକେଟ 12ଟି ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସର୍ବାଧିକ 7 ଥର ବିଜେତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ 4 ଥର ଓ ଥରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦୁଇ ଥର ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଖରେ ଏଥର ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିପାରିବେ।

ଏବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।

