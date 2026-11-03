14 ବଲ୍ରେ 50 ରନ୍! ପାକିସ୍ତାନର ଫାତିମା ସନାଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରେମା ରାୱତ
Womens T20 Fastest Fifty: ଭାରତର 24 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଖେଳାଳି ପ୍ରେମା ରାୱତ ମାତ୍ର 14ଟି ବଲ୍ରେ ଏହି ଚମତ୍କାର କରି ଫାତିମାଙ୍କ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଚୂରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Published : November 3, 2026 at 2:27 PM IST
Prema Rawat fastest fifty: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ପ୍ରେମା ରାୱତ ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ମହିଳା ଟି20 ଟ୍ରଫିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦଳ ତରଫରୁ ଖେଳି ପ୍ରେମା ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ମାତ୍ର 14ଟି ବଲ୍ରେ 50 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।
ଭାଙ୍ଗିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଫାତିମା ସନାଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ଫାତିମା ସନାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଯିଏକି 15ଟି ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରି ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର 24 ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରେମା ରାୱତ ମାତ୍ର 14ଟି ବଲ୍ରେ ଏହି ଚମତ୍କାର କରି ଫାତିମାଙ୍କ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଚୂରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରେମା ନିଜର ଏହି ଐତିହାସିକ ପାଳିରେ 357.14 ର ଧୂଆଁଧାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସେ ନିଜର 50 ରନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 48 ରନ୍ କେବଳ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି (ଚୌକା ଓ ଛକା) ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥିଲେ।
🚨 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧 🚨 🎥 Glimpses of Prema Rawat's 14-ball half-century for Uttarakhand against Hyderabad in the Senior Women's T20 Trophy - the fastest fifty in Women's T20 cricket ✨👏 #SWT20Trophy | @mflone_ https://t.co/cM2HXdgENd— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 3, 2026
ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୮୯ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
ସୋମବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ପ୍ରେମା ରାୱତଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ, ରାଘବୀ ବିଷ୍ଟଙ୍କ ଅପରାଜିତ 72 ରନ୍ ଏବଂ କରିନାଙ୍କ 4 ରନ୍ ସହାୟତାରେ 187 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 20 ଓଭର ଖେଳି ମଧ୍ୟ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 98 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 89 ରନ୍ର ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଚମକିଥିଲେ ପ୍ରେମା ରାୱତ
ପ୍ରେମା ରାୱତ ଜଣେ ସ୍ପିନ ବୋଲର ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର 4 ଓଭର ବୋଲିଂରେ ୧୨ ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନିଶା ଏବଂ ସଫିନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ପୂଜା ରାଜ୍ ଓ କରିନା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରେମା ରାୱତ କିଏ?
ପ୍ରେମା ରାୱତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବାଗେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା କେଦାର ସିଂହ ରାୱତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମା ଗାଁର ବିଲରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ପରେ ହକି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ସରେ ହକିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
𝗔 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗? 𝗦𝗠𝗔𝗦𝗛𝗘𝗗. 𝗔 𝗡𝗘𝗪 𝗕𝗘𝗡𝗖𝗛𝗠𝗔𝗥𝗞? 𝗦𝗘𝗧 𝗕𝗬 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗔 𝗥𝗔𝗪𝗔𝗧. 😮💨🔥 She goes into the record books with the 𝗙𝗮𝘀𝘁𝗲𝘀𝘁 5️⃣0️⃣ 𝗶𝗻 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻'𝘀 𝗧𝟮𝟬 𝗖𝗿𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁, smashing it in just 1️⃣4️⃣ balls for Uttarakhand in the Senior Women’s T20 Trophy. 🚀😎 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 2, 2026
2023 ସିନିୟର ମହିଳା ଟି20 ଟ୍ରଫିରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2024 ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍ (WPL) 2025 ରେ ତାଙ୍କୁ ଆରସିବି (RCB) 1.2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିଲା।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, 24 ବର୍ଷୀୟା ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରେମା ରାୱତ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ମହିଳା ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ପ୍ରେମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିକଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ।
ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳି
|ଖେଳାଳି
|ଖେଳିଥିବା ବଲ୍
|ଦଳ
|ବିପକ୍ଷ ଦଳ
|ସ୍ଥାନ
|ବର୍ଷ
|ପ୍ରେମା ରାୱତ
|14
|ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
|ହାଇଦ୍ରାବାଦ
|ପୁଣେ
|2026
|ଫାତିମା ସନା
|15
|ପାକିସ୍ତାନ
|ଜିମ୍ବାୱେ
|କରାଚି
|2026
|ମ୍ୟାରୀ କେଲି
|15
|ୱାରୱିକ୍ସାୟର
|ଗ୍ଲୋଷ୍ଟରସାୟର
|ଆଲଭେଷ୍ଟନ
|2022
|ଲୌରା ହାରିସ୍
|15
|ଓଟାଗୋ
|କାଣ୍ଟରବରୀ
|ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରା
|2025