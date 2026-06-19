କିଏ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ? ୭୯ତମ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଵାଟିକ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗୌରବ
National Swimming Meet 2026: ୭୯ତମ ବରିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସନ୍ତରଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
Published : June 19, 2026 at 5:26 PM IST
Pratyasa Ray Wins Gold: ୭୯ତମ ବରିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର ମହିଳା ସନ୍ତରଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।
ମହିଳାଙ୍କ ୨୦୦ ମିଟର ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହିଟ୍ସରେ ସେ ୨ ମିନିଟ୍ ୨୨.୫୭ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ଫାଇନାଲ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସେ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨ ମିନିଟ୍ ୨୦.୨୨ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନିଶା ୨ ମିନିଟ୍ ୨୧.୬୪ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜିୟା ଯାଦବ ୨ ମିନିଟ୍ ୨୨.୬୪ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
🥇 Pratyasa Ray swims her way to Gold! 🏊🏻#OdishaForSports #Swimming #PadiaToPodium pic.twitter.com/5LS1SxrkK4— Odisha Sports (@sports_odisha) June 19, 2026
ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ୫୦ ମିଟର ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଶାଙ୍କ ପଦାର୍ପଣ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ହିଟ୍ସରେ ସେ ୩୦.୯୫ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥିବାବେଳେ, ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସୁଧାର ଆଣି ୩୦.୫୯ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସୁଭାନା ସି. ଭାସ୍କର ୨୯.୮୫ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜିୟା ଯାଦବ ୩୦.୨୭ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟାଶାଙ୍କ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟାଶାଙ୍କ ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଯୁବ ସନ୍ତରଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି।
#Odisha's ace swimmer Pratyasa Ray clinched #Gold medal 🥇 in the Women's 200m Backstroke event with a personal best timing of 2:20.22 at the 79th Senior National Aquatic Championship 2026 in Ahmedabad.— Odisha Sports (@sports_odisha) June 18, 2026
Many congratulations, Pratyasa! 👏🏻#OdishaForSports #Swimming… pic.twitter.com/Za0Qelgr0r
ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ କିଏ?
ବରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ମହିଳା ସନ୍ତରଣକାରୀ। ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ ଜିତି ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ଵାଟିକ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସନ୍ତରଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି।