ETV Bharat / sports

ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେବେ କି ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଚୟନ କମିଟିର ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

PRAGYAN OJHA LEADS SELECTION COMMITTEE MEETING FOR NEW ZEALAND SERIES
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେବେ କି ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା? (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India New Chief Selector: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଚାରି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଚୟନ କମିଟିର ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 (ମଙ୍ଗଳବାର) ରେ ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚାରିଜଣ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଅଜୟ ରାତ୍ରା ଓ ଆର.ପି. ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ।

ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଚୟନ ଏବଂ ଦଳର ସଂଯୋଜନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ 22 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍, 4 ନଭେମ୍ବରରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 19 ନଭେମ୍ବରରୁ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ତିନିଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର

ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 24ଟି ଟେଷ୍ଟ, 18ଟି ଦିନିକିଆ ଓ 6ଟି ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଭାବେ ଚୟନ ସମିତିର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ବିସିସିଆଇ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବୋର୍ଡକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅବଗତ କରାଇ ସାରିଛନ୍ତି।

ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଦଳକୁ 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର, ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଦଳର ସଂଯୋଜନ ଉପରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନଜର ରହିବ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ବିଦାୟ ନେବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଥିବ ପଟେଲଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟେଲ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର ହେବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. IND vs WI: ରଣଜୀରେ 104 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି କଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ
  2. ନାଗୋୟାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପଦକ ବର୍ଷା! ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସିଲା 4ଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଏସିଆନ ରେକର୍ଡ
  3. ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ମୁଁହାମୁଁହି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା
ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର
କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଚୟନ କମିଟି
TEAM INDIA NEW CHIEF SELECTOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.