ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା! ଆବେଦନ କଲେନି ପାର୍ଥିବ ପଟେଲ
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ଓଝା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ବାକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Published : October 15, 2026 at 11:10 AM IST
India New Chief Selector: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାର୍ଥିବ ପଟେଲ ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍ଥିବଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆବେଦନ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନ କମିଟିର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନ କମିଟିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନାମ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ବିସିସିଆଇରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ବୁଧବାର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି, "ବିସିସିଆଇ ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ। ଯଦି ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଯାଏ କିମ୍ବା ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ।"
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ଓଝା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ବାକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦାବିଦାରୀ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହୋଇଛି। ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ରମେଶ ପୋୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ସିନିୟର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ହୋଇପାରନ୍ତି।
🚨 PRAGYAN OJHA AS INDIA'S INTERIM CHIEF SELECTOR 🚨 - Pragyan Ojha may continue as the interim Chief selector of Team India. (Arani Basu/TOI). https://t.co/kGA8lZyWXl— Tanuj (@ImTanujSingh) October 15, 2026
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟକିପର ସମୀର ଦିଘେଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦ ପାଇଁ ଗତଥର ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୋୱାର ଏବଂ ଦିଘେ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିସିସିଆଇ ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇ ପାର୍ଥିବଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ହିଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହେଉଛି ଯେ, ପାର୍ଥିବ ସିନିୟର ଚୟନ କମିଟିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ୍ରି ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ଜାରି ରଖିବେ।
ବିସିସିଆଇକୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଜର ଚାରି ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋର୍ଡକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ ନା କୌଣସି ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦାସଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବଜାୟ ରଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ବାକି ଅଛି।