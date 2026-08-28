ETV Bharat / sports

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଟାଇଟଲ୍

ଭାରତୀୟ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି।

Praggnanandhaa Wins Grand Chess Tour 2026 Title
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଆମେରିକାର ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଫାବିଆନୋ କାରୁଆନାଙ୍କୁ ୧୫-୧୩ ସ୍କୋରରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବାବଦରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧.୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି।

ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏହି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫାଇନାଲର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ୬ ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ରାପିଡ୍ ମୁକାବିଲା ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଫାବିଆନୋ କାରୁଆନାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ଲିଟ୍ଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଡ୍ର' କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଡ୍ର' କରି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ସିଙ୍ଗଲ୍-ଏଲିମିନେସନ୍ ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ଫାବିଆନୋ କାରୁଆନା, ୱେସଲି ସୋ, ଭିନସେଣ୍ଟ କୀମର ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଗତ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ହେବ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍ ଚେସ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖେଳିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲିଟ୍ଜ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିନକଫିଲ୍ଡ କପ୍‌ରେ ଉପବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସର ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଫଳାଫଳ ସହିତ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୭ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ, ରନର୍ସଅପ୍ ଫାବିଆନୋ କାରୁଆନା ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ୱେସଲି ସୋ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

୨୦୧୫ରେ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଆରମ୍ଭ

ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ୨୦୧୫ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବର୍ଷସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ସହରରେ କ୍ଲାସିକାଲ୍, ରାପିଡ୍ ଏବଂ ବ୍ଲିଟ୍ଜ୍ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଏ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସିଜିନ୍ ଶେଷରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ହିଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚେସ୍ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

AIFF କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବ୍ରାଜିଲ୍ ପରେ କୋଲକାତାରେ ଉରୁଗୁଏ ଦଳ ସହ ଲଢ଼ିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

କଲମ୍ବୋ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’ ପରେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିପାରିବ କି WTC ଫାଇନାଲ୍? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମୀକରଣ

୯୪ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୧୫ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ICC

TAGGED:

GRAND CHESS TOUR 2026
PRAGGNANANDHAA GRAND CHESS TOUR
INDIAN CHESS NEWS
ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ
R PRAGGNANANDHAA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.