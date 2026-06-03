ନରୱେ ଚେସ୍ରେ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର: ନମ୍ବର-୧ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ହରାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ
ଭାରତର ଯୁବ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : June 3, 2026 at 11:05 AM IST
Norway Chess 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଯୁବ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁକାବିଲାରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱର ମହାନତମ ଚେସ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନସ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଲସେନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ହରାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ରେସ୍ ରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ନରୱେ ଚେସ୍ ର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏଲିଟ୍ ଡବଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ମୋଟ ପଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଲସନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ଟାଇଟଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି।
🚨 Praggnanandhaa beats Carlsen (Black) in Norway Chess 2026 R8!— Public News X (@PublicNewsX) June 3, 2026
No player from ANY other country has ever done this — Pragg is only the SECOND ever (after Anand) to defeat Magnus twice in classical chess in the same tournament. Indian chess history! 🔥 pic.twitter.com/tAMv5ZNFqI
କାର୍ଲସନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଶା ଅନୁରୂପ ନହୋଇ ବେଶ୍ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମୋଟ ଚାରିଥର ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଏବେ କାର୍ଲସନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦବ୍ଦବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ୱେସଲି ସୋ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଜାରି ରଖି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ମାଗେଡନ୍ ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ରେ ଜର୍ମାନୀର ଭିନସେଣ୍ଟ କୀମରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ମୋଟ ପଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୪ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଲିରେଜା ଫିରୋଜା ଏକ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଜିତି ପ୍ରଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଡି. ଗୁକେଶଙ୍କୁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ପରାଜୟ ଗୁକେଶଙ୍କ ଆଶାକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ୮ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବା ଗୁକେଶ ଯଦି ନିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କେବଳ ୧୪ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟାଇଟଲ୍ ରେସ୍ ରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଡି. ଗୁକେଶଙ୍କର ଏହା ତୃତୀୟ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ପରାଜୟ ଥିଲା।
R Praggnanandhaa defeated Alireza Firouzja in the 7th round of Norway Chess 2026. After this win in the classical format, Praggnanandhaa climbed up to joint 3rd place with Vincent and Carlsen, and with 3 rounds to go, it can be anyone's tournament to win.— ChessBase India (@ChessbaseIndia) June 2, 2026
World Champion D… pic.twitter.com/E3tzcITnxL
ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାବରେ ଗୁକେଶ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଉଜବେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଜାଭୋଖିର ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଲୟ ଏବଂ ଫର୍ମକୁ ପରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ନିଜ ଦେଶରେ ଦୁଇଥର ଧୂଳି ଚଟାଇ ଏହି ଭାରତୀୟ ତାରକା ଟାଇଟଲ୍ ରେସ୍ କୁ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଛନ୍ତି।