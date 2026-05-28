ETV Bharat / sports

ନରୱେ ଚେସ୍‌: ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନସ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ

୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ 'ଧଳା ଗୋଟି' ସହ ଖେଳି ୫ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ମ୍ୟାଗ୍ନସ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ୪୬ ଚାଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

PRAGGNANANDHAA DEFEATS MAGNUS
ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନସ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ (R Praggnanandhaa X Account)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Norway Chess 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନସ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣିଥରେ ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ସେହି ସମାନ ସଫଳତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମାତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଚେସରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ହାତରୁ କାର୍ଲସନ୍‌ଙ୍କର ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହେବ ବୋଲି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆଶା କରିଥିଲେ।

୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ 'ଧଳା ଗୋଟି' ସହ ଖେଳି ୫ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ୪୬ ଚାଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ୪୪ତମ ଚାଲ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବା ପରେ କାର୍ଲସନ୍ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଚାଲ୍ ପରେ ହିଁ ହାର୍ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କର ୪.୫ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ (ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଆମେରିକାର ୱେସଲି ସୋ'ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଲିରେଜା ଫିରୋଜାଙ୍କଠାରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ।

ଚେସ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନସ କାର୍ଲସନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଲିରେଜା ଫିରୋଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଭିନସେଣ୍ଟ କିମରଙ୍କୁ ଟାଇ-ବ୍ରେକରରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ଖେଳାଳି (ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ) ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୧.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ (ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ)ର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି,"ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ। ମୋତେ ଏଣ୍ଡଗେମ୍‌ (ଶେଷ ଖେଳ)ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଯାହାର ମୁଁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଲି।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ବାକି ଅଛି। ଏହି ବିଜୟରୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି।"

ନରୱେ ଚେସ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓସ୍ଲୋଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ, ଡି ଗୁକେଶ, କୋନେରୁ ହମ୍ପି ଏବଂ ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ନିଜର ଆହ୍ୱାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମେ ୨୫ ରୁ ଜୁନ୍ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ନରୱେ ଚେସ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ଟି କ୍ଲାସିକ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ମ୍ୟାଗ୍ନସ କାର୍ଲସନ୍ ୭ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୬ ଥର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ Moise Kouame

କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍‌ଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

ବଡ଼ ଉଲଟଫେର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ BCCI, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୨ ଥର IPL ମଜା ନେବେ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ!

TAGGED:

NORWAY CHESS 2026
NORWAY CHESS 2026 RESULTS
ନରୱେ ଚେସ୍ ୨୦୨୬
PRAGGNANANDHAA BEATS MAGNUS
PRAGGNANANDHAA DEFEATS MAGNUS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.