ETV Bharat / sports

ନରୱେ ଚେସ୍‌: ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଗୁକେଶଙ୍କୁ ହରାଇ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ନିକଟତର ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ!

ଡି ଗୁକେଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ରେସରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି।

Praggnanandhaa Secures Epic Win Over Gukesh in Norway Classical
ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଗୁକେଶଙ୍କୁ ହରାଇ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ନିକଟତର ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ! (Norway Chess)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 4:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Norway Chess 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡି ଗୁକେଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ରେସରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ୱେସଲି ସୋ’ଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଧା ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ କଳା ମୋହରାରେ ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଗୁକେଶଙ୍କୁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପୂରା ତିନି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହେବା ରେସ୍ ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ୧୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ୱେସଲି ସୋ’ (୧୫.୫) ଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ୍ ପଛରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଲିରେଜା ଫିରୋଜା ମଧ୍ୟ ୧୪.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଟାଇଟଲ୍ ରେସ୍ ରେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନରୱେ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବେ।

ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜର୍ମାନୀର ଭିନସେଣ୍ଟ କୀମରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱେସଲି ସୋ’ଙ୍କ ମୁକାବିଲା ଅଲିରେଜାଙ୍କ ସହ ହେବ। ୱେସଲି ସୋ’ ଆର୍ମାଗେଡନ୍ ଟାଇ-ବ୍ରେକରେ ମ୍ୟାଗ୍ନସ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି।

ମହିଳା ବର୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ବ୍ଲିଟ୍ଜ ଚାମ୍ପିଅନ ବିବିସାରା ଅସାଉବାୟେଭା ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଥାଇ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ୟୁକ୍ରେନର ଅନ୍ନା ମୁଜିଚୁକଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ମାଗେଡନ୍ ଟାଇ-ବ୍ରେକରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୬.୫ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଝୁ ଜିନେର କଳା ମୋହରାରେ ଖେଳି ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋନେରୁ ହମ୍ପିଙ୍କୁ ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଜୁ ୱେନଜୁନଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ମାଗେଡନ୍ ଟାଇ-ବ୍ରେକରେ ପରାଜୟ ମିଳିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୯୨.୬୨ ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ରୁମେଶ ଥାରଙ୍ଗା, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

ନମ୍ବର-୩ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ଏହି ଧୂଆଁଧାର ଖେଳାଳି! ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ଭାରତର ସମୟ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସୂଚୀ

TAGGED:

PRAGGNANANDHAA BEATS GUKESH
R PRAGGNANANDHAA
NORWAY CHESS POINTS TABLE
ନରୱେ ଚେସ୍ ୨୦୨୬
NORWAY CHESS 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.