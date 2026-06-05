ନରୱେ ଚେସ୍: ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଗୁକେଶଙ୍କୁ ହରାଇ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ନିକଟତର ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ!
ଡି ଗୁକେଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ରେସରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି।
Published : June 5, 2026 at 4:06 PM IST
Norway Chess 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡି ଗୁକେଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ରେସରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ୱେସଲି ସୋ’ଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଧା ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ କଳା ମୋହରାରେ ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଗୁକେଶଙ୍କୁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପୂରା ତିନି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହେବା ରେସ୍ ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ୧୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ୱେସଲି ସୋ’ (୧୫.୫) ଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ୍ ପଛରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
WHO WILL WIN NORWAY CHESS? 👀— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
Standings heading into the final round:
Wesley So: 15.5
Praggnanandhaa: 15.0
Alireza Firouzja: 14.5
3 players are still in the race 🔥
Here are the possible scenarios:
1️⃣ Wesley So wins the tournament if he beats Alireza Firouzja.
2️⃣… pic.twitter.com/AGqI0NlCyH
ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଲିରେଜା ଫିରୋଜା ମଧ୍ୟ ୧୪.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଟାଇଟଲ୍ ରେସ୍ ରେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନରୱେ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବେ।
2 tough losses against Gukesh and Wesley So seem to have ignited a different kind of fire in Praggnanandhaa. Pragg has won 3 classical games in a row since then - defeating Alireza Firouzja, Magnus Carlsen and his latest win today- against the World Champion D Gukesh with the… pic.twitter.com/tJ116PhzfY— ChessBase India (@ChessbaseIndia) June 4, 2026
ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜର୍ମାନୀର ଭିନସେଣ୍ଟ କୀମରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱେସଲି ସୋ’ଙ୍କ ମୁକାବିଲା ଅଲିରେଜାଙ୍କ ସହ ହେବ। ୱେସଲି ସୋ’ ଆର୍ମାଗେଡନ୍ ଟାଇ-ବ୍ରେକରେ ମ୍ୟାଗ୍ନସ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି।
STANDINGS AFTER ROUND 9 🔥— Norway Chess (@NorwayChess) June 4, 2026
🇺🇸 Wesley So leads the tournament by half a point heading into the final round.
🇮🇳 Praggnanandhaa’s crucial win over Gukesh today propelled him into 2nd place, while 🇫🇷 Alireza Firouzja sits in 3rd.
All three players still have a chance to win Norway… pic.twitter.com/2PICRjxwfn
ମହିଳା ବର୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ବ୍ଲିଟ୍ଜ ଚାମ୍ପିଅନ ବିବିସାରା ଅସାଉବାୟେଭା ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଥାଇ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ୟୁକ୍ରେନର ଅନ୍ନା ମୁଜିଚୁକଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ମାଗେଡନ୍ ଟାଇ-ବ୍ରେକରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୬.୫ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଝୁ ଜିନେର କଳା ମୋହରାରେ ଖେଳି ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋନେରୁ ହମ୍ପିଙ୍କୁ ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଜୁ ୱେନଜୁନଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ମାଗେଡନ୍ ଟାଇ-ବ୍ରେକରେ ପରାଜୟ ମିଳିଛି।